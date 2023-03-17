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Posted Сегодня, 04:28

Published Сегодня, 04:28

Modified Сегодня, 04:30

Updated Сегодня, 04:30

Сбер помог провести свыше тысячи сделок купли-продажи квартир без ипотеки

17 марта 2023, 04:28
Фото: 1MI
Клиенты Сбера успешно пользуются услугой оформления сделок купли-продажи недвижимости без оформления ипотечного кредита — с начала года в Омске было оформлено уже более 160 таких сделок.

Сервис позволяет клиенту оформить право собственности на недвижимость за один визит в отделение банка в течение получаса — сотрудники Сбера помогают составить все необходимые документы, направляют их на регистрацию в Росреестр и в дальнейшем информируют о завершении процесса и перечислении оплаты продавцу. Регистрация перехода права собственности происходит без посещения клиентом Росреестра и МФЦ с использованием Сервиса электронной регистрации, а расчет между покупателем и продавцом — без дополнительных посещений банка с помощью Сервиса безопасных расчетов.

Оформить такую сделку клиенты могут практически в любом отделении — достаточно предварительно записаться на портале или в приложении «Домклик».

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«Сбер накопил большой опыт и экспертизу в проведении электронных регистраций сделок. За последние три года наши сотрудники помогли сибирякам комфортно и безопасно оформить порядка 150 тысяч объектов недвижимости».
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