РЭО решит вопросы переработки ТКО в Запорожской области

Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
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Updated Сегодня, 15:34
«Подписали дорожную карту, в рамках которой в настоящее время осуществляются сбор и верификация информации, необходимой для разработки территориальной схемы и концепции развития отрасли обращения с ТКО», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев. Он также отметил, что РЭО ведет сбор данных о расположении источников образования и объемах ТКО, о существующих и перспективных объектах обработки, утилизации, обезвреживания и размещения ТКО. Также ведется проработка вариантов строительства современных комплексов по обращению с отходами близ городов Мелитополь и Бердянск. Предполагается, что данные объекты будут введены в эксплуатацию в 2026–2027 гг. Об этом информирует 360tv.
В соответствии с территориальной схемой будут определены способы вывоза отходов, требуемые число и локации объектов размещения, проведены расчеты объемов ТКО, образуемых населением.
Кроме того, к 2028 году в Мариуполе планируют возведение экопромышленного парка (ЭПП) с заводами по переработке строительных и медицинских отходов. На первом этапе мощность объекта составит 120 тысяч тонн, далее будет наращиваться до 170 тысяч тонн. РЭО рассматривает основные технологические решения и варианты предоставления мер поддержки проекту.