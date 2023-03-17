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Published Сегодня, 08:22

Modified Сегодня, 08:22

Updated Сегодня, 08:22

Разбой и угрозы коту. Жителю Омской области угрожали ножом в собственном доме

17 марта 2023, 08:22
Фото: пресс-служба УМВД Омской области

В Омской области мужчина отдал автомобиль Toyota Corsa ради спасения себя и питомцев

Машину у мужчины выманили под ложными предлогами и угрозами физической расправы.

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила, что в дежурную часть Тарского района обратился 38-летний мужчина. Он сообщил, что у него похитили автомобиль Toyota Corsa под угрозой ножа.

В полиции выяснили, что к мужчине обратился малознакомый 32-летний житель Тары с просьбой оставить у него в доме документы. Он вернулся через пару часов за оставленным пакетом и заявил, что там «не хватает» паспорта на автомобиль Mercedes-Benz. Вместе с 25-летним спутником злоумышленник стал требовать у хозяина дома его автомобиль Toyota Corsa. Якобы, взамен утраченного ПТС.

После отказа 32-летний подозреваемый достал нож. Начал угрожать увечьями хозяину дома и его домашним животным. Мужчина согласился отдать автомобиль. Подозреваемые потребовали сказать на камеру, что сделал он это абсолютно добровольно.

Автомобиль был не на ходу, мужчины приложили немало усилий, чтоб «завестись», но все же покинули дом пострадавшего. Он решился обратиться в полицию только через 2 недели, потому что боялся новых угроз от земляков.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Ранее 32-летний подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за присвоение, растрату, кражи, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и угон. Сейчас он находится в СИЗО по ходатайству следствия из-за другого тяжкого преступления. 25-летнего подельника тоже нашли. Он так же раньше был судим, но за оборот наркотиков. На данный момент он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование продолжается. Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, кроме того, ищут похищенный автомобиль.

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#Дарья Зыкова#Угрозы#Вымогательство#Угон#Заключение#Рецидивист#Общество#Полиция#Уголовное дело#Новости#Омская область#Тарский район
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