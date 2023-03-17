Разбой и угрозы коту. Жителю Омской области угрожали ножом в собственном доме

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Ранее 32-летний подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за присвоение, растрату, кражи, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и угон. Сейчас он находится в СИЗО по ходатайству следствия из-за другого тяжкого преступления. 25-летнего подельника тоже нашли. Он так же раньше был судим, но за оборот наркотиков. На данный момент он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.



Расследование продолжается. Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, кроме того, ищут похищенный автомобиль.