Правовед Домрин: американские власти не смогут принудить Россию к соблюдению ДСНВ

Домрин напомнил историю с Договором об ограничении систем ПРО 1972 года между Советским Союзом и США. Джордж Буш-младший в 2001 году заявил, что документ был подписан с СССР, а поскольку этой страны уже нет, то и договор является недействительным. И Соединенные Штаты вышли из него в одностороннем порядке.