Правовед Домрин: американские власти не смогут принудить Россию к соблюдению ДСНВ

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Юрист Александр Домрин в беседе с Общественной службой новостей разъяснил, обоснована ли позиция американских чиновников.
По словам эксперта, такое заявление не имеет юридического обоснования. Никто не может запретить России выйти из договора.
Домрин напомнил историю с Договором об ограничении систем ПРО 1972 года между Советским Союзом и США. Джордж Буш-младший в 2001 году заявил, что документ был подписан с СССР, а поскольку этой страны уже нет, то и договор является недействительным. И Соединенные Штаты вышли из него в одностороннем порядке.