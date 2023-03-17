Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:28

Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Правовед Домрин: американские власти не смогут принудить Россию к соблюдению ДСНВ

Сегодня, 13:28
Россия временно прекратила свое участие в ДСНВ. Американские власти не согласны с таким заявлением.

Юрист Александр Домрин в беседе с Общественной службой новостей разъяснил, обоснована ли позиция американских чиновников.

По словам эксперта, такое заявление не имеет юридического обоснования. Никто не может запретить России выйти из договора.

Домрин напомнил историю с Договором об ограничении систем ПРО 1972 года между Советским Союзом и США. Джордж Буш-младший в 2001 году заявил, что документ был подписан с СССР, а поскольку этой страны уже нет, то и договор является недействительным. И Соединенные Штаты вышли из него в одностороннем порядке.

Подпишитесь
Топ-100 влиятельных людей Омской области
Вчера, 04:49
Кадровый дефицит. Чем обернется нехватка педагогов в омских школах
Сегодня, 06:46
Картодром, на котором ребенку оторвало два пальца, признали установленным незаконно
Сегодня, 06:45
За 2 месяца 2023 года на дорогах Омской области погиб 31 человек
Сегодня, 09:53
Омскую «Дирекцию по обслуживанию здравоохранения» возглавила Юлия Миронова
Сегодня, 09:20
Виктор Шкуренко вложился в фирму Виктора Скуратова
Сегодня, 10:31