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Омскую «Дирекцию по обслуживанию здравоохранения» возглавила Юлия Миронова

17 марта 2023, 09:20
Фото: 1MI
иллюстрация
Печально известная уголовными делами региональная дирекция получила нового руководителя.

Запись о новом руководителе «Дирекции по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области» в систему ЕГРЮЛ внесли 15 марта. Вместо находящегося под следствием Василия Гирева главой дирекции назначили Юлию Миронову.

Напомним, в СКР Омской области продолжают устанавливать, в какие «схемы» включался бывший руководитель дирекции. Нехороший «след» тянется за подразделением еще со времен Ирины Солдатовой.

Выяснилось, за какие контракты получил взятку глава омской «Дирекции здравоохранения»
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#Дарья Зыкова#Омск#Дирекция по обслуживанию здравоохранения#Егрюл#Здравоохранение#Медицинское оборудование#Контракты#Отставки и назначения#Руководитель#Общество#Новости#Омская область#Юлия Миронова#Василий Гирев
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