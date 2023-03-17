Омскую «Дирекцию по обслуживанию здравоохранения» возглавила Юлия Миронова

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Запись о новом руководителе «Дирекции по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области» в систему ЕГРЮЛ внесли 15 марта. Вместо находящегося под следствием Василия Гирева главой дирекции назначили Юлию Миронову.
Напомним, в СКР Омской области продолжают устанавливать, в какие «схемы» включался бывший руководитель дирекции. Нехороший «след» тянется за подразделением еще со времен Ирины Солдатовой.