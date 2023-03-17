Омские власти оценили готовность Ленинского округа к весеннему паводку

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
У Ленинского дорожно-эксплуатационного участка (ДЭУ) началась горячая пора: здесь выявлена 81 зона вероятного подтопления, большую территорию занимает частный сектор. С 75 участков совместными усилиями удалось вывезти свыше 20 тысяч кубометров снега, причем на некоторые адреса из-за недавних снегопадов дорожникам придется вернуться. На особом контроле в УДХБ район озер Моховое и Чередовое и прилегающие к ним частные дома.
С паводковыми водами в Ленинском округе ежедневно борются четыре спецбригады, в их распоряжении 30 единиц техники: илососы, погрузчики, автогрейдеры, самосвалы. Также заготовлены 200 мешков с песком на случай нештатных ситуаций. Об этом сегодня рассказал мэру Омска Сергею Шелесту и председателю Горсовета Владимиру Корбуту руководитель участка Василий Корнюш. Он показал представителям власти дорожную технику и помещения ДЭУ.
«В этом году погода подкинула нам достаточно много снега, но если оценивать конкретно Ленинский ДЭУ, то из 81 места подтопления осталось вывезти только пять, остальные справились. Я надеюсь, что паводковый период у нас пройдет без каких-либо нештатных ситуаций», — отметил Сергей Шелест.
Все службы УДХБ к паводку начали готовиться заранее: уже в январе приступили к вывозу снега с мест вероятного подтопления, закупили необходимые расходные материалы, шанцевый инструмент и провели плановый ремонт техники. По всему Омску дорожники выделили 239 территорий, которым угрожает вода. Службы оперативно реагируют на заявки омичей и прикладывают все усилия, чтобы в срок принять все противопаводковые меры. Спикер Горсовета Владимир Корбут напомнил о том, что в борьбе с большой водой важно объединить силы.
«Весеннее половодье — это комплекс мероприятий, который главы округов и муниципалитетов готовят значительно раньше, оценивая все возможные риски, которые были на протяжении прошлых лет. И сегодня задача не только муниципалитета, но и каждого гражданина провести комплекс мероприятий, обеспечивающих беспрепятственное прохождение весеннего половодья. Безусловно, частным домовладельцам в первую очередь необходимо очистить водоотводные канавы, колодцы и водопропускные трубы, позаботиться о том, чтобы были готовы мешки с песком и шанцевый инструмент», — сказал Владимир Корбут.
На сегодня бесплатная помощь с вывозом снега оказывается семьям мобилизованных, ветеранам и одиноким пенсионерам, проживающим в частном секторе. Кроме того, рабочие очищают водоотводные канавы, вскрывают дренажные колодцы, промывают водоперепускные трубы, заготавливают мешки с песком — они пригодятся, чтобы соорудить временные дамбы для отсечения талых вод.
Также Владимир Корбут отметил, что с января депутаты Горсовета на своих избирательных округах помогают жителям с уборкой и вывозом снега. Работа по противопаводковым мероприятиям совместно с администрацией Омска будет продолжаться.