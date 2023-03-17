Омские власти оценили готовность Ленинского округа к весеннему паводку

Все службы УДХБ к паводку начали готовиться заранее: уже в январе приступили к вывозу снега с мест вероятного подтопления, закупили необходимые расходные материалы, шанцевый инструмент и провели плановый ремонт техники. По всему Омску дорожники выделили 239 территорий, которым угрожает вода. Службы оперативно реагируют на заявки омичей и прикладывают все усилия, чтобы в срок принять все противопаводковые меры. Спикер Горсовета Владимир Корбут напомнил о том, что в борьбе с большой водой важно объединить силы.