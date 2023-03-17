Малый и средний бизнес оформил льготные кредиты на 1,2 млрд рублей

По словам председателя правления МСП Банка Ивана Подберезняка, очень важно поддерживать инновационных компаний из Российской Федерации. Они в настоящее время создают будущее страны. Топ-менеджер назвал проект «Взлет — от стартапа до IPO» флагманским для банка. В этом году финансовая организация продолжит помогать развиваться высокотехнологичным компаниям, у которых есть перспективы. С начала 2023 года МСП Банк подписал договоры с 11 подобными компаниями. Общая сумма составляет 1,2 миллиарда рублей.