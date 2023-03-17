Малый и средний бизнес оформил льготные кредиты на 1,2 млрд рублей

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
На льготное финансирование могут рассчитывать создатели программного обеспечения, изготовители горнодобывающего и энергосберегающего осветительного оборудования. Об этом пишет ria.ru.
Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич сообщил, что в нынешнем году бизнес может рассчитывать на 15 миллиардов рублей по льготной ставке 3% годовых. Выделение средств гарантирует программа кредитования высокотехнологичных МСП-компаний. Поддержку окажут более чем 100 предприятиям, ведь требования для участия в льготной программе упрощены. Это же относится к списку необходимой документации для подтверждения инновационности проекта. Также упростили условия расчета темпов роста выручки и подход к определению ключевого вида работ.
Хай-тек-компаниям оказывают поддержку в рамках федерального проекта кабинета министров РФ «Взлет – от стартапа до IPO». Приоритет для участия в льготной программе отдают организациям из 16 отраслей. Речь идет об искусственном интеллекте, коммуникационных технологиях, интернете вещей, биотехнологиях и фармацевтике.
По словам председателя правления МСП Банка Ивана Подберезняка, очень важно поддерживать инновационных компаний из Российской Федерации. Они в настоящее время создают будущее страны. Топ-менеджер назвал проект «Взлет — от стартапа до IPO» флагманским для банка. В этом году финансовая организация продолжит помогать развиваться высокотехнологичным компаниям, у которых есть перспективы. С начала 2023 года МСП Банк подписал договоры с 11 подобными компаниями. Общая сумма составляет 1,2 миллиарда рублей.
Так, в рамках соответствующей программы МСП Банк предоставит резиденту Фонда «Сколково» «СмартСтаффинг» – 150 миллионов рублей. Деньги потратят на разработку цифрового сервиса для управления IT-проектами. В Томске создателю развлекательной системы для пассажиров общественного транспорта «Топмедиа» выделят 100 миллионов рублей.
В середине весны минувшего года МСП Банк стал оператором программы кабмина РФ «Взлет — от стартапа до IPO». Высокотехнологичные инновационные организации, которые воспользуются этим уникальным продуктом, могут получить до полумиллиарда рублей по ставке 3% годовых на период до трех лет.
МСП Банк занимается реализацией нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Его куратор - первый зампред Правительства России Андрей Белоусов.