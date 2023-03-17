Ступени без пандусов. Прокурор Омска потребовал сделать проход около моста доступнее

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, что прокурор Омска Павел Попов потребовал обеспечить беспрепятственный доступ к пешеходному проходу около Ленинградского моста маломобильным омичам.



Омская прокуратура инициировала проверку, в ходе которой выяснилось, что подземный переход около остановки «Парк Победы» не доступен для маломобильных омичей. К тому же, на участке дороги от моста до пересечения с ул. Суворова нет других пешеходных переходов. Проход под Ленинградским проспектом соединяет два важных объекта — Парк им. 30-летия Победы и «Птичью гавань».