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Posted Сегодня, 05:40

Published Сегодня, 05:40

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

Ступени без пандусов. Прокурор Омска потребовал сделать проход около моста доступнее

17 марта 2023, 05:40
Фото: Город55
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Проход около Ленинградского моста обязали сделать доступным для маломобильных омичей

Других пешеходных переходов рядом нет. Прокурор Омска Павел Попов внес представление главе департамента городского хозяйства.

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, что прокурор Омска Павел Попов потребовал обеспечить беспрепятственный доступ к пешеходному проходу около Ленинградского моста маломобильным омичам.

Омская прокуратура инициировала проверку, в ходе которой выяснилось, что подземный переход около остановки «Парк Победы» не доступен для маломобильных омичей. К тому же, на участке дороги от моста до пересечения с ул. Суворова нет других пешеходных переходов. Проход под Ленинградским проспектом соединяет два важных объекта — Парк им. 30-летия Победы и «Птичью гавань».

По факту выявленных нарушений Павел Попов внес представление главе департамента городского хозяйства Евгению Фомину. Устранение нарушений прокуратура взяла под свой контроль.

Обновлено: администрация Омска прокомментировала обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных групп населения на участке от Ленинградского моста до пересечения с ул. Суворова:

«В существующих дорожных условиях в соответствии с правилами организации дорожного движения обустройство пешеходных переходов на одном уровне с проезжей частью на этом участке не представляется возможным. Для обеспечения беспрепятственного доступа для маломобильных групп населения подземного перехода на ООТ „Парк Победы“ требуется реконструкция этого объекта. Реконструкция и капитальный ремонт сооружений находятся в компетенции департамента строительства администрации города. Информация будет направлена в профильный департамент для дальнейшей проработки вопроса и рассмотрения возможности включения реконструкции этого объекта в адресную инвестиционную программу на последующие годы», — сообщили Городу55 в мэрии.
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#Дарья Зыкова#Омск#Маломобильные граждане#Инвалиды#Прокурорская проверка#Представление#Дороги#Пешеходы#Общество#Город#Новости#Павел Попов#Евгений Фомин
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