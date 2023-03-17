Ступени без пандусов. Прокурор Омска потребовал сделать проход около моста доступнее

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, что прокурор Омска Павел Попов потребовал обеспечить беспрепятственный доступ к пешеходному проходу около Ленинградского моста маломобильным омичам.
Омская прокуратура инициировала проверку, в ходе которой выяснилось, что подземный переход около остановки «Парк Победы» не доступен для маломобильных омичей. К тому же, на участке дороги от моста до пересечения с ул. Суворова нет других пешеходных переходов. Проход под Ленинградским проспектом соединяет два важных объекта — Парк им. 30-летия Победы и «Птичью гавань».
По факту выявленных нарушений Павел Попов внес представление главе департамента городского хозяйства Евгению Фомину. Устранение нарушений прокуратура взяла под свой контроль.
Обновлено: администрация Омска прокомментировала обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных групп населения на участке от Ленинградского моста до пересечения с ул. Суворова:
«В существующих дорожных условиях в соответствии с правилами организации дорожного движения обустройство пешеходных переходов на одном уровне с проезжей частью на этом участке не представляется возможным. Для обеспечения беспрепятственного доступа для маломобильных групп населения подземного перехода на ООТ „Парк Победы“ требуется реконструкция этого объекта. Реконструкция и капитальный ремонт сооружений находятся в компетенции департамента строительства администрации города. Информация будет направлена в профильный департамент для дальнейшей проработки вопроса и рассмотрения возможности включения реконструкции этого объекта в адресную инвестиционную программу на последующие годы», — сообщили Городу55 в мэрии.