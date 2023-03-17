Выяснилось, что вырос спрос на студии и многокомнатные квартиры, но в целом по стране стоимость долгосрочной аренды выросла на 25%. Больше всего подорожала аренда в Томске, там ценник за год вырос на 51,7%. По сравнению с «рекордсменом» Омск с подорожанием в 20% можно назвать городом со стабильными ценами.