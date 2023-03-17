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Published Сегодня, 06:24

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Updated Сегодня, 06:46

Крыша над головой. В Омске за год подорожали съемные квартиры

17 марта 2023, 06:24
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске ценник на долгосрочную аренду жилья вырос за год на 20%

За год в Омске стало почти на 10% меньше предложений на рынке долгосрочной аренды. Оставшиеся арендодатели «задрали» ценник.

Специалисты сервиса «Авито Недвижимость» подвели итоги прошлого месяца в сравнении с прошлым годом на рынке долгосрочной аренды жилья.

Выяснилось, что вырос спрос на студии и многокомнатные квартиры, но в целом по стране стоимость долгосрочной аренды выросла на 25%. Больше всего подорожала аренда в Томске, там ценник за год вырос на 51,7%. По сравнению с «рекордсменом» Омск с подорожанием в 20% можно назвать городом со стабильными ценами.

Февральский спрос в Омске с января упал на 13,4%. Хотя в целом за год вырос на 1,1%. Стоимость же за месяц не изменилась. Подскочил ценник раньше. Если в январе 2022 года в среднем аренда на месяц стоила 15 тыс. рублей, то теперь средний ценник — 18 тыс. рублей.

Предложения активно уменьшаются в количестве. За месяц стало меньше квартир на рынке на 4,3%, а за год — на 9,8%. Хотя по стране количество предложений растет. Всего за год стало на 36,9% больше квартир на рынке долгосрочной аренды.

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#Дарья Зыкова#Омск#Аренда#Жилье#Долгосрочный съем жилья#Общество#Город#Экономика#Статистика#Подорожание#Новости
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