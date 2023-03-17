Кругом одни «массажистки». В Омске полиция накрыла несколько интимных салонов

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Пресс-служба УМВД Омской области сообщила, что возбуждены два уголовных дела по ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией» в отношении двоих омских предпринимателей.
Оперативники установили, что 35-летний омич снимал нежилые помещения на Кирова, Учебной, Степанца и Орджоникидзе, где под видом массажа продавал услуги другого толка. Он нанял 26 девушек, оформил их как массажисток и администраторов. По факту они принимали заказы на оказание интимных услуг и оказывали сами услуги за денежное вознаграждение.
Выявили и другой салон на ул. Полковой. К его работе причастен 42-летний предприниматель. Там «работали» 16 девушек.
На время расследования уголовных дел одному предпринимателю избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, второго отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.