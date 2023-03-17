Кругом одни «массажистки». В Омске полиция накрыла несколько интимных салонов

Оперативники установили, что 35-летний омич снимал нежилые помещения на Кирова, Учебной, Степанца и Орджоникидзе, где под видом массажа продавал услуги другого толка. Он нанял 26 девушек, оформил их как массажисток и администраторов. По факту они принимали заказы на оказание интимных услуг и оказывали сами услуги за денежное вознаграждение.