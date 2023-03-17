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Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

Кругом одни «массажистки». В Омске полиция накрыла несколько интимных салонов

17 марта 2023, 11:07
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске нашли еще пять «массажных» салонов с проститутками

2 предпринимателя и 42 девушки остались без «работы» из-за рейда оперативников.

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила, что возбуждены два уголовных дела по ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией» в отношении двоих омских предпринимателей.

Оперативники установили, что 35-летний омич снимал нежилые помещения на Кирова, Учебной, Степанца и Орджоникидзе, где под видом массажа продавал услуги другого толка. Он нанял 26 девушек, оформил их как массажисток и администраторов. По факту они принимали заказы на оказание интимных услуг и оказывали сами услуги за денежное вознаграждение.

Выявили и другой салон на ул. Полковой. К его работе причастен 42-летний предприниматель. Там «работали» 16 девушек.

На время расследования уголовных дел одному предпринимателю избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, второго отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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#Дарья Зыкова#Омск#Проституция#Массажный салон#Полиция#Общество#Город#Предприниматель#Уголовное дело#Видео
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