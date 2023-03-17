Картодром, на котором ребенку оторвало два пальца, признали установленным незаконно

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 06:47
Updated Сегодня, 06:47
История о картодроме в парке 300-летия Омска, на котором пострадал ребенок, получила логичное продолжение в суде: выяснилось, что владелец картодрома получил землю без законных оснований и теперь должен освободить участок.
Как уже писал Город55, в августе прошлого года во время поездки на квадроцикле в парке 300-летия пятилетняя девочка едва не потеряла ногу, которая попала во вращающуюся цепь. Ребенку оторвало два пальца. Следком тогда возбудил уголовное дело, а прокуратура начала проверку картодрома. По итогам она подала в арбитражный суд иск о признании недействительными договоров аренды и субаренды оборудования и о выселении картодрома с занятого им участка.
Земля в парке находится в распоряжении бюджетного учреждения «Спортивный город» (в 2022 году им руководил Кирилл Ягодка). Согласно документам, БУ взяло в аренду оборудование для картодрома (павильон, квадроциклы, электромашины и т. п.) у одного предпринимателя, Александра Дорожко, и передало другому, Олегу Безденежному. Последний и организовал картодром на муниципальной земле.
— Т.о., Безденежный О.М. получил право пользования земельным участком,
находящимся в муниципальной собственности, в обход существующей процедуры, — уточняется в судебном решении.
Уточним: «Спортивный город» получил землю в парке в «бессрочное пользование» и не имеет права передавать ее в аренду. Теоретически допустимые в этом случае манипуляции — только «заключение соглашения об установлении сервитута и передача земельного участка в безвозмездное пользование гражданину в виде служебного надела в соответствии с Земельным кодексом».
Мало того: выяснилось, что и к оборудованию, использовавшемуся на картодроме, есть вопросы. У Дорожко нет документов, подтверждающих его право собственности на имущество, переданное в аренду «Спортивному городу» (бизнесмену, по его словам, квадроциклы и все остальное подарили). Безденежный, взяв это оборудование в субаренду, завез на картодром совсем другое, купленное им на собственные деньги.
— При таких обстоятельствах, — констатировал судья, — договоры аренды движимого имущества от 01.05.2022 № 5, субаренды движимого имущества от 01.05.2022 № 6 являются притворными сделками, оформленными БУ г. Омска «Спортивный город», Дорожко А.П. и Безденежным О.М., лишь для вида, с целью прикрыть договор аренды части муниципального земельного участка, что не соответствует действующему законодательству.
Все притворные сделки считаются ничтожными. Теперь Безденежный обязан освободить землю, убрав с нее свое оборудование.