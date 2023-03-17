Картодром, на котором ребенку оторвало два пальца, признали установленным незаконно

Как уже писал Город55, в августе прошлого года во время поездки на квадроцикле в парке 300-летия пятилетняя девочка едва не потеряла ногу, которая попала во вращающуюся цепь. Ребенку оторвало два пальца. Следком тогда возбудил уголовное дело, а прокуратура начала проверку картодрома. По итогам она подала в арбитражный суд иск о признании недействительными договоров аренды и субаренды оборудования и о выселении картодрома с занятого им участка.