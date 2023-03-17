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Posted Сегодня, 13:30

Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

Какие напитки пить весной для поднятия настроения

Сегодня, 13:30
Весна – это время расцвета и ярких красок. Однако после зимы сил и энергии остается слишком мало, и это мешает наслаждаться моментом. Человек хандрит, впадает в апатию.

Общественная служба новостей выяснила, какие напитки нужно пить в весенний сезон, чтобы вернуть силы и поднять настроение.

Чай с жасмином хорошо утоляет жажду и бодрит. При приступах хандры, психической и физической слабости и апатии можно заварить этот ароматный тонизирующий напиток.

Отлично поднимает настроение и согревает в межсезонье горячий шоколад с острым перцем. Какао-бобы, из которых изготовлен шоколад, содержат фенилэтиламин, способствующий выработке эндорфинов – «гормонов счастья». Острый перец также обладает свойствами, снимающими боль и повышающими настроение.

При снижении работоспособности рекомендуют заваривать чай с женьшенем. Этот напиток вызывает прилив бодрости и позволяет справляться с хронической усталостью. Кроме того, обладающий освежающим вкусом женьшень улучшаем иммунитет и стабилизирует эмоциональное состояние. На торговых полках он представлен под названием «Женьшень улун».

В период депрессии специалисты советуют пить молоко с куркумой. Эта добавка содержит вещества, обладающие противовоспалительным действием.

Хорошими природными антидепрессантами являются и семена чиа, содержащие омега-3 и омега-6. Сок из этих семян продают в специализированных магазинах здорового питания. Также напиток можно приготовить в домашних условиях. Для этого нужно обжарить и измеличить семечки, залить их водой и добавить в напиток лимон и стевию.

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