Какие напитки пить весной для поднятия настроения

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Общественная служба новостей выяснила, какие напитки нужно пить в весенний сезон, чтобы вернуть силы и поднять настроение.
Чай с жасмином хорошо утоляет жажду и бодрит. При приступах хандры, психической и физической слабости и апатии можно заварить этот ароматный тонизирующий напиток.
Отлично поднимает настроение и согревает в межсезонье горячий шоколад с острым перцем. Какао-бобы, из которых изготовлен шоколад, содержат фенилэтиламин, способствующий выработке эндорфинов – «гормонов счастья». Острый перец также обладает свойствами, снимающими боль и повышающими настроение.
При снижении работоспособности рекомендуют заваривать чай с женьшенем. Этот напиток вызывает прилив бодрости и позволяет справляться с хронической усталостью. Кроме того, обладающий освежающим вкусом женьшень улучшаем иммунитет и стабилизирует эмоциональное состояние. На торговых полках он представлен под названием «Женьшень улун».
В период депрессии специалисты советуют пить молоко с куркумой. Эта добавка содержит вещества, обладающие противовоспалительным действием.
Хорошими природными антидепрессантами являются и семена чиа, содержащие омега-3 и омега-6. Сок из этих семян продают в специализированных магазинах здорового питания. Также напиток можно приготовить в домашних условиях. Для этого нужно обжарить и измеличить семечки, залить их водой и добавить в напиток лимон и стевию.