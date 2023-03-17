Какие напитки пить весной для поднятия настроения

Хорошими природными антидепрессантами являются и семена чиа, содержащие омега-3 и омега-6. Сок из этих семян продают в специализированных магазинах здорового питания. Также напиток можно приготовить в домашних условиях. Для этого нужно обжарить и измеличить семечки, залить их водой и добавить в напиток лимон и стевию.