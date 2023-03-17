Иномарка опрокинулась на крышу. В Омске в результате ДТП пострадала 19-летняя девушка

Госавтоинспекция Омской области сообщает, что сегодня, 17 марта, около 12:30 часов в результате серьезного ДТП пострадала 19-летняя девушка.



Установлено, что 22-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2115», выезжая с прилегающей территории в районе дома 22 к.2 по проспекту Космическому не уступил дорогу и врезался в «Subaru», после чего от удара произошло опрокидывание иномарки с последующим наездом на опору дорожного знака.



Отметим, что 19-летнюю девушку, которая ехала с 27-летним водителем «Subaru» отвезли в больницу. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.