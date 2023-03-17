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Posted Сегодня, 10:18

Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

Иномарка опрокинулась на крышу. В Омске в результате ДТП пострадала 19-летняя девушка

17 марта 2023, 10:18
Фото: Город55

В Омске произошло серьезное ДТП с переворотом иномарки

Иномарка после удара в ДТП опрокинулась на тротуар.

Госавтоинспекция Омской области сообщает, что сегодня, 17 марта, около 12:30 часов в результате серьезного ДТП пострадала 19-летняя девушка.

Установлено, что 22-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2115», выезжая с прилегающей территории в районе дома 22 к.2 по проспекту Космическому не уступил дорогу и врезался в «Subaru», после чего от удара произошло опрокидывание иномарки с последующим наездом на опору дорожного знака.

Отметим, что 19-летнюю девушку, которая ехала с 27-летним водителем «Subaru» отвезли в больницу. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Фото: Госавтоинспекция Омской области
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#Ксения Карагодина#ДТП#Авария#Общество#Город#Происшествия#Дороги#Новости#Омск#Омская область
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