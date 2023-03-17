Губернатор Бурков встретился с главой Минсельхоза России Дмитрием Патрушевым

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Сегодня, 17 марта, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в ходе рабочей поездки в Омск совместно с губернатором Александром Бурковым побывали в Омском аграрном университете, Любинском молочноконсервном комбинате и заводе «Хлебодар».
В ОмГАУ Дмитрий Патрушев посмотрел лаборатории, в которых проводят анализ качества зерна и хлебобулочной продукции и образовательно-производственные кластеры вуза. Там ректор Оксана Шумакова представила уникальные разработки университета.
Отметим, что к 2025 году здесь внедрят отечественную технологию, которая даст контроль за здоровьем животных и качеством молока, а также позволит автоматически вести учётные и ветеринарные карты.
«В последние годы мы фиксируем колоссальный рост экспортных поставок омской сельхозпродукции — объём продаж вырос на четверть. Сегодня мы нацелены на Китай, Киргизию, Казахстан, Таджикистан. В регионе есть всё необходимое для наращивания экспорта сельхозпродукции в страны Азии: земля, научная и образовательная база. Сейчас ведём работу по созданию хаба для взаимных поставок сельхозпродукции с партнерами из дружественных государств», — уточнил Александр Бурков.
Также Дмитрий Патрушев посетил Любинский молочноконсервный комбинат, где ознакомился с производством сгущенки. А напоследок заглянул на завод «Хлебодар».
«Омская область в Сибирском федеральном округе занимает лидирующие позиции по зерновым, производству овощей и картофеля, в рамках животноводства регион сохраняет лидерство по производству масла, как сливочного, так и растительного», — подытожил глава Минсельхоза России.