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Posted Сегодня, 12:38

Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Губернатор Бурков встретился с главой Минсельхоза России Дмитрием Патрушевым

17 марта 2023, 12:38
Фото: Портал Правительства Омской области
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На встрече обсуждали результаты развития и планы агропромышленного комплекса региона.

Сегодня, 17 марта, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в ходе рабочей поездки в Омск совместно с губернатором Александром Бурковым побывали в Омском аграрном университете, Любинском молочноконсервном комбинате и заводе «Хлебодар».

В ОмГАУ Дмитрий Патрушев посмотрел лаборатории, в которых проводят анализ качества зерна и хлебобулочной продукции и образовательно-производственные кластеры вуза. Там ректор Оксана Шумакова представила уникальные разработки университета.

Отметим, что к 2025 году здесь внедрят отечественную технологию, которая даст контроль за здоровьем животных и качеством молока, а также позволит автоматически вести учётные и ветеринарные карты.

«В последние годы мы фиксируем колоссальный рост экспортных поставок омской сельхозпродукции — объём продаж вырос на четверть. Сегодня мы нацелены на Китай, Киргизию, Казахстан, Таджикистан. В регионе есть всё необходимое для наращивания экспорта сельхозпродукции в страны Азии: земля, научная и образовательная база. Сейчас ведём работу по созданию хаба для взаимных поставок сельхозпродукции с партнерами из дружественных государств», — уточнил Александр Бурков.
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Фото: Портал Правительства Омской области

Также Дмитрий Патрушев посетил Любинский молочноконсервный комбинат, где ознакомился с производством сгущенки. А напоследок заглянул на завод «Хлебодар».

«Омская область в Сибирском федеральном округе занимает лидирующие позиции по зерновым, производству овощей и картофеля, в рамках животноводства регион сохраняет лидерство по производству масла, как сливочного, так и растительного», — подытожил глава Минсельхоза России.
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Фото: Портал Правительства Омской области
Дмитрий Медведев высказался о поездке на омский оборонный завод
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#Ксения Карагодина#Производство#Общество#Город#Происшествия#Лаборатория#Александр Бурков#Рабочая поездка#Ферма#Дмитрий Патрушев#Молочная продукция#Консервы#Новости#Омск#Омская область#Россия
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