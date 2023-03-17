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Posted 17 марта 2023, 15:51

Published 17 марта 2023, 15:51

Modified 22 февраля 2023, 15:51

Updated 22 февраля 2023, 15:51

Денис Буцаев рассказал о роли РЭО в технологии переработки пищевых отходов

17 марта 2023, 15:51
Публично-правовая компания “Российский экологический оператор” (РЭО) организовала исследования, касающиеся новой технологии переработки пищевых продуктов, сроки годности которых подходят к концу, в комбикормовую продукцию.

Специалисты РЭО обращают внимание на то, что рыбу, морепродукты, мясо, молоко, зерновые, овощи и фрукты на исходе срока годности выгодно использовать для производства такого сырья. Как сообщает inkazan.ru, данная технология поможет сократить объемы захоронения мусора на полигонах вдвое. Необходимость в развитии и внедрении данной инновации существует и потому, что в сфере производства комбикормов по ряду направлений отечественная промышленность серьезно зависит от поставок сырья из-за рубежа.

По словам Дениса Буцаева, возглавляющего РЭО, в целях становления экономики замкнутого цикла в стране требуется исследовать эффективные практики возвращения непригодных к использованию в пищу товаров в оборот. Так, органические остатки и пищевые продукты с истекающим сроком годности, появляющиеся в ретейле и на предприятиях общепита, могут быть использованы повторно – как основа кормов для животных. В настоящее время доля пищевых отходов в производстве вторсырья достигает лишь 10%. Захоронение таких отходов, в свою очередь, отрицательно влияет на экосистему в целом и здоровье людей, загрязняет атмосферу, почву и грунтовые воды. Повторное использование пищевых отходов будет способствовать решению такой  проблемы.

В исследовании принимали участие и представители Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова.

Благодаря доскональному изучению всех процессов специалисты выяснили, что использование пищевых отходов в актуальном производстве комбикормов позволяет полностью перерабатывать пищу растительного и животного происхождения. За счёт этого удается минимизировать себестоимость выпуска основной продукции, а также нарастить ассортимент выпускаемых кормов.

Директор по устойчивому развитию ППК "РЭО" Игорь Забралов отметил, что способы технологической обработки и утилизации, которые были внедрены в рамках исследования, служат для сохранения питательной, кормовой ценности готовой продукции, помогают улучшить микробиологические характеристики кормов для животных, а также увеличить сроки их годности.

На данный момент при участии Российского экологического оператора возводятся восемь экотехнопарков. На базе таких комплексов планируется запустить в эксплуатацию предприятия, которые будут перерабатывать пищевые отходы и создавать сырье с отличными качественными характеристиками. Сейчас проходят обсуждения с ретейлом о поставках просроченных продовольственных продуктов.

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