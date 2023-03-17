Без огней. Житель Омской области получил срок за аварию с 4 погибшими

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, что Нижнеомский районный суд вынес приговор 35-летнему мужчине. Его признали виновным по п. «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ «нарушение ПДД лицом без прав, повлекшее смерть 2 и более людей». Государственный обвинитель просил для виновника ДТП срок в 9 лет и 4 месяца лишения свободы в колонии общего режима. Суд назначил 8 лет в колонии-поселении. И лишил на 3 года права управлять транспортными средствами. Прокуратура в установленные сроки будет принимать решение об оспаривании приговора.



Суд установил, что вечером 18 августа 2022 года мужчина без водительских прав двигался за рулем трактора по дороге «Омск — Муромцево — Седельниково». К трактору была прицеплена телега, груженая дровами, отсутствовали габаритные огни.