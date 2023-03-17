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Без огней. Житель Омской области получил срок за аварию с 4 погибшими

17 марта 2023, 12:25
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омской области вынесли приговор виновнику страшного столкновения трактора и «Лады»

В том августовском ночном ДТП погибли 4 человека. Мужчина вез дрова в телеге, прикрепленной к трактору без «габаритов». Его не заметила водитель LADA Largus с 6 пассажирами.

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, что Нижнеомский районный суд вынес приговор 35-летнему мужчине. Его признали виновным по п. «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ «нарушение ПДД лицом без прав, повлекшее смерть 2 и более людей». Государственный обвинитель просил для виновника ДТП срок в 9 лет и 4 месяца лишения свободы в колонии общего режима. Суд назначил 8 лет в колонии-поселении. И лишил на 3 года права управлять транспортными средствами. Прокуратура в установленные сроки будет принимать решение об оспаривании приговора.

Суд установил, что вечером 18 августа 2022 года мужчина без водительских прав двигался за рулем трактора по дороге «Омск — Муромцево — Седельниково». К трактору была прицеплена телега, груженая дровами, отсутствовали габаритные огни.

В попутном направлении двигался автомобиль «Lada Largus». За рулем была 57-летняя женщина. Она не увидела вовремя трактор впереди.

Как сообщила пресс-служба СКР Омской области, в результате ДТП скончались пассажиры — 21-летний односельчанин водительницы, ее 37-летняя дочь и внучки. Одной было десять лет, а второй — 1 год. Тяжелые повреждения получил 8-летний внук, другая 10-летняя родственница тоже получила повреждения.

Напомним, в той аварии скончались на месте двое взрослых. Детей сначала доставили в больницу, но двое из них не оправились от травм.

Без огней. Расследование уголовного дела о ДТП с трактором завершено
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#Дарья Зыкова#ДТП#Трактор#Водитель без прав#Гибель#Дети#Уголовное дело#Приговор#Суд#Общество#Новости#Омская область#Нижнеомский район#СУ СКР Омской области
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