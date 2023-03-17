gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 марта 2023, 05:56

Published 17 марта 2023, 05:56

Modified 17 марта 2023, 06:02

Updated 17 марта 2023, 06:02

Иллюстрация

Амурский поселок в Омске на один день останется без воды. Публикуем список адресов

17 марта 2023, 05:56
Фото: 1MI. Иллюстрация

В Амурском поселке в Омске на один день отключат холодную воду

На время ремонтных работ установят машину с питьевой водой.

На следующей неделе 23 марта с 9:00 до 16:00 в Амурском поселке отключат холодную воду. Это связано с заменой аварийного участка трубопровода. 

В Росводоканале рассказали какие дома попадут под отключение:

1. ЦТП-424 МП «Тепловая компания»;
2. БУЗОО «ДГБ №4» - ул. 2-я Совхозная, 31;
3. Жилые дома с административными помещениями по адресам:
- ул. 24-я Северная, 168/1, 168/2;
- ул. 21-я Северная, 154, 158, 165;
- ул. 2-я Совхозная, 25.
4. Частный сектор по ул. Совхозная.

В ведомстве добавили, что на время ремонтных работ установят машину с питьевой водой по адресу 24-я Северная, 168/1.

#Евгений Игишев#Город#Омск#Отключение воды#Росводоканал#Ремонт труб
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика