17 марта православные чтут память святых Герасимов

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
17 марта в церковном календаре отмечен как день сразу двух святых – иеромонаха Герасима Вологодского и преподобного Герасима Иорданского.
Наши предки 17 марта отмечали день Герасима Грачевника, пишет Общественная служба новостей.
Этот день совпадает с прилетом грачей. По поверьям славян, прилетевшие раньше 17 грачи символизировали голодный год и неурожаи. Также в этот день люди боялись, что в их обуви спрячется нечисть. Речь идет о кикиморе – худощавой низкорослой женщине с крошечной головой. Именно так чаще всего ее изображали художники. Гораздо реже она представала в виде девушки с длинной косой. Считалось, что кикиморы приносят людям несчастья: если надеть в этот день новую обувь, то будет болеть голова. Чтобы усмирить ее, люди подметали полы веником из полыни и повсюду развешивали можжевеловые веточки.
На Герасима Грачевника запрещалось покупать новые вещи, ходить к стоматологу, оставлять грязь на полу и даже слушать раскаты грома и признаваться в чувствах. Нельзя было и кричать на котов, чтобы избежать семейных проблем.
17 марта хозяйки обычно пекли хлебных «птичек». Они верили, что из-за этого быстрее установится теплая погода. Также было принято посвящать этот день генеральной уборке, приготовлению еды и избавлению от всего старого.
В день Герасима Грачевника можно было смело отправляться в долгое путешествие – никаких препятствий и трудностей в нем не ожидалось.