17 марта православные чтут память святых Герасимов

Этот день совпадает с прилетом грачей. По поверьям славян, прилетевшие раньше 17 грачи символизировали голодный год и неурожаи. Также в этот день люди боялись, что в их обуви спрячется нечисть. Речь идет о кикиморе – худощавой низкорослой женщине с крошечной головой. Именно так чаще всего ее изображали художники. Гораздо реже она представала в виде девушки с длинной косой. Считалось, что кикиморы приносят людям несчастья: если надеть в этот день новую обувь, то будет болеть голова. Чтобы усмирить ее, люди подметали полы веником из полыни и повсюду развешивали можжевеловые веточки.