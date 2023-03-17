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Posted Сегодня, 13:25

Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

17 марта православные чтут память святых Герасимов

Сегодня, 13:25
17 марта в церковном календаре отмечен как день сразу двух святых – иеромонаха Герасима Вологодского и преподобного Герасима Иорданского.

17 марта в церковном календаре отмечен как день сразу двух святых – иеромонаха Герасима Вологодского и преподобного Герасима Иорданского.

Наши предки 17 марта отмечали день Герасима Грачевника, пишет Общественная служба новостей.

Этот день совпадает с прилетом грачей. По поверьям славян, прилетевшие раньше 17 грачи символизировали голодный год и неурожаи. Также в этот день люди боялись, что в их обуви спрячется нечисть. Речь идет о кикиморе – худощавой низкорослой женщине с крошечной головой. Именно так чаще всего ее изображали художники. Гораздо реже она представала в виде девушки с длинной косой. Считалось, что кикиморы приносят людям несчастья: если надеть в этот день новую обувь, то будет болеть голова. Чтобы усмирить ее, люди подметали полы веником из полыни и повсюду развешивали можжевеловые веточки.

На Герасима Грачевника запрещалось покупать новые вещи, ходить к стоматологу, оставлять грязь на полу и даже слушать раскаты грома и признаваться в чувствах. Нельзя было и кричать на котов, чтобы избежать семейных проблем.

17 марта хозяйки обычно пекли хлебных «птичек». Они верили, что из-за этого быстрее установится теплая погода. Также было принято посвящать этот день генеральной уборке, приготовлению еды и избавлению от всего старого.

В день Герасима Грачевника можно было смело отправляться в долгое путешествие – никаких препятствий и трудностей в нем не ожидалось.

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