Зарплаты омских чиновников и управленцев. Меньше всех получал зам в банном комбинате

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
На сайте администрации Омска опубликовали сведения о среднемесячной зарплате руководства, замов и бухгалтеров организаций, подконтрольных департаменту городского хозяйства.
Больше всех в 2022 году получал каждый месяц глава МП «Тепловая компания» Владимир Дмитриев. Ему ежемесячно в среднем начисляли 249,3 тыс. рублей. Главному инженеру предприятия платили 173,7 тыс. рублей, а главному бухгалтеру — 138 тыс. рублей.
На втором месте по заработкам оказалась глава «УДХБ» Галина Зурнаджан. Ей платили по 217 тыс. рублей, ее первому заму платили 177,5 тыс. рублей, а главному бухгалтеру — почти 161 тыс. рублей.
Скромнее всех получали в МУП «Банный комбинат № 2». У руководителя зарплата была в 81,7 тыс. рублей, у главного бухгалтера — 51,7 тыс. рублей, а у заместителя руководителя и вовсе — 33,3 тыс. рублей.