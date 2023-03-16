Зарплаты омских чиновников и управленцев. Меньше всех получал зам в банном комбинате

Скромнее всех получали в МУП «Банный комбинат № 2». У руководителя зарплата была в 81,7 тыс. рублей, у главного бухгалтера — 51,7 тыс. рублей, а у заместителя руководителя и вовсе — 33,3 тыс. рублей.