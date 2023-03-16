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Зарплаты омских чиновников и управленцев. Меньше всех получал зам в банном комбинате

16 марта 2023, 09:25
Фото: 1MI
иллюстрация

Обнародовали среднемесячные заработки омских хозяйственников

Сведения о средней зарплате опубликовали за прошлый год.

На сайте администрации Омска опубликовали сведения о среднемесячной зарплате руководства, замов и бухгалтеров организаций, подконтрольных департаменту городского хозяйства.

Больше всех в 2022 году получал каждый месяц глава МП «Тепловая компания» Владимир Дмитриев. Ему ежемесячно в среднем начисляли 249,3 тыс. рублей. Главному инженеру предприятия платили 173,7 тыс. рублей, а главному бухгалтеру — 138 тыс. рублей.

На втором месте по заработкам оказалась глава «УДХБ» Галина Зурнаджан. Ей платили по 217 тыс. рублей, ее первому заму платили 177,5 тыс. рублей, а главному бухгалтеру — почти 161 тыс. рублей.

Скромнее всех получали в МУП «Банный комбинат № 2». У руководителя зарплата была в 81,7 тыс. рублей, у главного бухгалтера — 51,7 тыс. рублей, а у заместителя руководителя и вовсе — 33,3 тыс. рублей.

Фото: скриншот сайта администрации Омска
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