Врач Агапкин: клюквенный сок – хорошая профилактика инсульта

В ходе беседы с Общественной службой новостей специалист обратил внимание, что клюква снижает риск инсульта до 17%. Профессор Анатолий Скальный уточнил, что в 100 граммах ягоды содержится 15% суточной нормы меди и 100% марганца. Именно этот элемент отвечает за контроль холестерина, повышенный уровень которого приводит к таким плачевным последствиями, как инсульт. Медь отвечает за подавление воспалительных процессов.