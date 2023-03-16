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Posted Сегодня, 07:43

Published Сегодня, 07:43

Modified Сегодня, 07:44

Updated Сегодня, 07:44

Врач Агапкин: клюквенный сок – хорошая профилактика инсульта

Сегодня, 07:43
Сок и клюквы является хорошим профилактическим средством против инсульта. Об этом заявил врач Сергей Агапкин.

В ходе беседы с Общественной службой новостей специалист обратил внимание, что клюква снижает риск инсульта до 17%. Профессор Анатолий Скальный уточнил, что в 100 граммах ягоды содержится 15% суточной нормы меди и 100% марганца. Именно этот элемент отвечает за контроль холестерина, повышенный уровень которого приводит к таким плачевным последствиями, как инсульт. Медь отвечает за подавление воспалительных процессов.

Агапкин уточнил, что клюква содержит вещества, придающие ягоде яркий цвет. Это пигменты антоцианы. Они помогают при воспалениях и нормализуют артериальное давление.

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