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Posted Сегодня, 15:41

Published Сегодня, 15:41

Modified Сегодня, 15:42

Updated Сегодня, 15:42

Военкомат Пензенской области: повестки раздают для актуализации данных воинского учет

Сегодня, 15:41
В правительстве Пензенской области вслед за Воронежской объяснили жителям, что повестки раздают с целью актуализации данных воинского учета в военкоматах.

Как пишет RT со ссылкой на РИА Новости, в Воронежской области объявили о том, что военный комиссариат региона и администрации муниципалитетов начинают вручение повесток жителям региона 14 марта, с уточнением, что это необходимо для актуализации данных воинского учета в воронежских военкоматах.

В Пензенской области разносить повестки начали 15 марта. Жители региона в соцсетях пишут, что при вручении повестки, причины не уточняются.

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