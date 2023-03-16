Военкомат Пензенской области: повестки раздают для актуализации данных воинского учет

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 15:42
Updated Сегодня, 15:42
Как пишет RT со ссылкой на РИА Новости, в Воронежской области объявили о том, что военный комиссариат региона и администрации муниципалитетов начинают вручение повесток жителям региона 14 марта, с уточнением, что это необходимо для актуализации данных воинского учета в воронежских военкоматах.
В Пензенской области разносить повестки начали 15 марта. Жители региона в соцсетях пишут, что при вручении повестки, причины не уточняются.