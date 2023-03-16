Военкомат Пензенской области: повестки раздают для актуализации данных воинского учет

Как пишет RT со ссылкой на РИА Новости, в Воронежской области объявили о том, что военный комиссариат региона и администрации муниципалитетов начинают вручение повесток жителям региона 14 марта, с уточнением, что это необходимо для актуализации данных воинского учета в воронежских военкоматах.