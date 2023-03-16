Вниманию автомобилистов. В Омске в Нефтяниках изменилась схема движения

С 16 марта на перекрестке улиц Энтузиастов и Нефтезаводская вступает в силу новая схема дорожного движения, сообщили в департаменте транспорта администрации Омска.



Изменяется направление движения по полосам при проезде по улице Энтузиастов со стороны улицы Доковской. Там появился новый дорожный знак, который предписывает поворачивать налево — при движении по левой полосе, и ехать прямо и направо — при движении по правой полосе.