Вниманию автомобилистов. В Омске в Нефтяниках изменилась схема движения

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
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С 16 марта на перекрестке улиц Энтузиастов и Нефтезаводская вступает в силу новая схема дорожного движения, сообщили в департаменте транспорта администрации Омска.
Изменяется направление движения по полосам при проезде по улице Энтузиастов со стороны улицы Доковской. Там появился новый дорожный знак, который предписывает поворачивать налево — при движении по левой полосе, и ехать прямо и направо — при движении по правой полосе.
Такое решение приняли после многочисленных обращений омичей. В департаменте транспорта напомнили, что за игнорирование нового дорожного знака ждет штраф 1500 рублей.
С 10 марта также изменилась схема движения на Ленинградской площади. Это поможет сохранить комфортное движение на время частичного перекрытия Ленинградского моста: