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Published Сегодня, 06:43

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Updated Сегодня, 09:00

Вниманию автомобилистов. В Омске в Нефтяниках изменилась схема движения

16 марта 2023, 06:43
Фото: Пресс-служба администрации Омска

В Омске на перекрестке улиц Энтузиастов и Нефтезаводская изменилась схема движения

За игнорирование нового дорожного знака ждет штраф 1500 рублей.

С 16 марта на перекрестке улиц Энтузиастов и Нефтезаводская вступает в силу новая схема дорожного движения, сообщили в департаменте транспорта администрации Омска. 
 
Изменяется направление движения по полосам при проезде по улице Энтузиастов со стороны улицы Доковской. Там появился новый дорожный знак, который предписывает поворачивать  налево  — при движении по левой полосе, и ехать прямо и направо — при движении по правой полосе. 

Такое решение приняли после многочисленных обращений омичей. В департаменте транспорта напомнили, что за игнорирование нового дорожного знака ждет штраф 1500 рублей.

С 10 марта также изменилась схема движения на Ленинградской площади. Это поможет сохранить комфортное движение на время частичного перекрытия Ленинградского моста:

В Омске с 10 марта изменят схему движения на Ленинградской площади
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#Евгений Игишев#Дороги#Схема движения#Схема проезда#Дорожный знак#Департамент транспорта#Город#Омск
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