Власти Подмосковья рассказали о появлении в регионе сервиса объектов для бизнеса

Сегодня рассматривается вопрос, как можно быстро подключить к электричеству точки, которые расположены в местах массового пребывания людей. По словам зампреда правительства региона Екатерины Зиновьевой, в регионе скоро будет запущен пилотный проект. Благодаря ему, можно будет одновременно подавать заявку и на точку МТО, и на техприсоединение.