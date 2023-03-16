Власти Подмосковья рассказали о появлении в регионе сервиса объектов для бизнеса

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Это будет похоже на то, как работает проект «Земля за рубль», только это теперь речь о сервис для бизнеса с помещениями за рубль.
Как сообщает 360tv.ru со ссылкой на зампреда правительства региона Екатерину Зиновьеву, сервис „за рубль“ будет касаться изношенных помещений. А в более новых стоимость аренды будет равна стоимости налога на имущество. Эта программа заработает через месяц.
Кроме того, встречаясь с представителями бизнеса в Истре, губернатор Московской области Андрей Воробьев вспомнил ситуацию, когда компания не могла поставить торговый лоток в парке. Сейчас эта услуга стала цифровой, что удобно.
Сегодня рассматривается вопрос, как можно быстро подключить к электричеству точки, которые расположены в местах массового пребывания людей. По словам зампреда правительства региона Екатерины Зиновьевой, в регионе скоро будет запущен пилотный проект. Благодаря ему, можно будет одновременно подавать заявку и на точку МТО, и на техприсоединение.