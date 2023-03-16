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Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Ведро посреди коридора. Омичка пожаловалась на ужасающее состояние детского сада №214

16 марта 2023, 09:28
Фото: Город55
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Омичка в соцсетях пожаловалась на ужасающее состояние детского сада № 214

Частичный ремонт кровли проходил в прошлом году.

В паблике «100 необычных мест Омска и Омской области» опубликовали жалобу на детский сад № 214. Омичка продемонстрировала на видео протекающую крышу в коридоре на верхнем этаже, а также ведра, которые стоят прямо посреди коридора. Еще на видео заметны потеки по потолку и стенам.

«В последнее время стало пахнуть проводкой. Боимся, что в какой-то момент крыша вообще может рухнуть. Со стороны заведующей реакции нет, кроме того, как ставить вёдра и сушить коврики», — пишет женщина.

Омичка уточнила, что в детском саду такая ситуация продолжается на протяжении нескольких лет. Родители обращались в департамент образования, но пока все безрезультатно.

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Фото: 100 необычных мест Омска и Омской области (Скриншот)

Отметим, что пресс-служба Администрации Омска ответила в комментариях на жалобу и сообщила, что кровлю в детском саду № 214 частично отремонтировали в прошлом году. За исключением перехода между зданиями

«Потребность в ремонте кровли учтена и будет рассмотрена при выделении дополнительного финансирования. Администрация учреждения ежегодно в летний период времени делает косметический ремонт», — уточнили в пресс-службе Администрации Омска.
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#Ксения Карагодина#Жалоба#Дети#Детские сады#Общество#Город#Происшествия#Жалобы#Новости#Омск#Омская область
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