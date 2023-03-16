Ведро посреди коридора. Омичка пожаловалась на ужасающее состояние детского сада №214

В паблике «100 необычных мест Омска и Омской области» опубликовали жалобу на детский сад № 214. Омичка продемонстрировала на видео протекающую крышу в коридоре на верхнем этаже, а также ведра, которые стоят прямо посреди коридора. Еще на видео заметны потеки по потолку и стенам.