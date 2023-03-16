Ведро посреди коридора. Омичка пожаловалась на ужасающее состояние детского сада №214

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
В паблике «100 необычных мест Омска и Омской области» опубликовали жалобу на детский сад № 214. Омичка продемонстрировала на видео протекающую крышу в коридоре на верхнем этаже, а также ведра, которые стоят прямо посреди коридора. Еще на видео заметны потеки по потолку и стенам.
«В последнее время стало пахнуть проводкой. Боимся, что в какой-то момент крыша вообще может рухнуть. Со стороны заведующей реакции нет, кроме того, как ставить вёдра и сушить коврики», — пишет женщина.
Омичка уточнила, что в детском саду такая ситуация продолжается на протяжении нескольких лет. Родители обращались в департамент образования, но пока все безрезультатно.
Отметим, что пресс-служба Администрации Омска ответила в комментариях на жалобу и сообщила, что кровлю в детском саду № 214 частично отремонтировали в прошлом году. За исключением перехода между зданиями
«Потребность в ремонте кровли учтена и будет рассмотрена при выделении дополнительного финансирования. Администрация учреждения ежегодно в летний период времени делает косметический ремонт», — уточнили в пресс-службе Администрации Омска.