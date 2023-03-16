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В Югорском лыжном марафоне примут участие спортсмены из 40 регионов

16 марта 2023, 16:15
Фото: Банк "Открытие"
Юбилейный, десятый Югорский лыжный марафон в этом году будет иметь статус международного. В настоящее время на него уже зарегистрировались более 2300 участников из 40 российских регионов, а также спортсмены из Казахстана и Словакии.

Самыми активными по числу участников регионами России стали: Югра, Свердловская и Тюменская области, ЯНАО и Москва, передает muksun.fm.

До старта марафона почти месяц, а на него уже зарегистрировалось 2340 человек. Причем большинство из них намерены пройти марафон протяженностью 50 км полностью: 681 участник планирует преодолеть эту дистанцию свободным стилем, а еще 149 - классическим. Испытать свои силы в полумарафоне попробуют 757 лыжников, остальные зарегистрировались на самую короткую дистанцию – 5 км.

Как и ожидалось, регионом - лидером по числу участников, заявленных на марафон, стал Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, от него зарегистрировалось 1400 лыжников. Почетное второе место занимают Свердловская область и 255 марафонцев, которые ее представляют. Также в топ-5 регионов РФ по этому показателю вошли: Тюменская область - 119 участников, Москва с Московской областью, Ямало-Ненецкий автономный округ, от них представлено по 96 спортсменов. Пермский край отстает от них всего на 3 человека.

От Томской, Омской и Новосибирской области - наших традиционных «лыжных» регионов Сибири - в марафоне примут участие 78, 34 и 36 спортсменов соответственно.

Оргкомитет марафона рассчитывает, что до старта количество участников еще вырастет.

«Мы ждем, что на старт выйдет более трех тысяч лыжников из разных регионов и стран, – регистрация продолжается», - рассказал управляющий Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталий Мосунов.

Первый Югорский лыжный марафон в Ханты-Мансийске прошел в 2013 году. Его организаторами выступают правительство ХМАО, АУ «ЮграМегаСпорт», Федерация лыжных гонок ХМАО-Югры при партнерстве с банком «Открытие».

Дата десятого марафона назначена на 7–8 апреля. В первый день участники будут соревноваться на прохождение дистанции 50 км классическим стилем, а во второй – пройдет гонка на все другие дистанции свободным стилем. До 6 апреля открыта регистрация на марафон на сайте ugraloppet.ru.

Официальным информационным партнером Югорского лыжного марафона – 2023 является федеральный медиахолдинг 1MI.

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