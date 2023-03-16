В Югорском лыжном марафоне примут участие спортсмены из 40 регионов

Как и ожидалось, регионом - лидером по числу участников, заявленных на марафон, стал Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, от него зарегистрировалось 1400 лыжников. Почетное второе место занимают Свердловская область и 255 марафонцев, которые ее представляют. Также в топ-5 регионов РФ по этому показателю вошли: Тюменская область - 119 участников, Москва с Московской областью, Ямало-Ненецкий автономный округ, от них представлено по 96 спортсменов. Пермский край отстает от них всего на 3 человека.