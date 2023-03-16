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Published Сегодня, 10:27

Modified Сегодня, 10:29

Updated Сегодня, 10:29

В Ростове-на-Дону случился пожар в здании погранслужбы ФСБ

16 марта 2023, 10:27
Фото: 1MI
иллюстрация
На месте работают спасатели и силовики, причины пожара устанавливаются.

Как сообщают «Новые известия» со ссылкой на очевидцев, пожар начался в здании ФСБ днем 16 марта. Возгоранию предшествовало несколько взрывов — по некоторой информации, в здании могут храниться боеприпасы.

Людей из здания ФСБ на проспекте Сиверса эвакуировали. На месте работает как минимум 20 пожарных расчетов, также на месте работают силовики.

Информации о пострадавших в экстренные службы пока не поступило. Обстоятельства возникновения пожара будут выяснять следователи.

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#Ольга Акамова#Пожары#Авария#ФСБ#Новости#Общество
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