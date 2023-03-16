В Ростове-на-Дону случился пожар в здании погранслужбы ФСБ

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Как сообщают «Новые известия» со ссылкой на очевидцев, пожар начался в здании ФСБ днем 16 марта. Возгоранию предшествовало несколько взрывов — по некоторой информации, в здании могут храниться боеприпасы.
Людей из здания ФСБ на проспекте Сиверса эвакуировали. На месте работает как минимум 20 пожарных расчетов, также на месте работают силовики.
Информации о пострадавших в экстренные службы пока не поступило. Обстоятельства возникновения пожара будут выяснять следователи.