В Омской области четыре человека заболели корью

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
В Омской области зарегистрированы 4 случая заболевания корью — 2 взрослых и 2 ребенка. Об этом сообщили сегодня, 16 марта, в региональном Роспотребнадзоре. В ведомстве уточнили, что все заболевшие были не привиты против кори.
«Первые заболевшие (2 взрослых) приехали из города Томск, где были в контакте с родственником, больным корью. Из-за отказа матери от вакцинации детей против кори в дальнейшем заболели 2 ребенка из домашнего очага», — сообщили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре напомнили, что всем не привитым от кори и ранее не болевшим необходимо пройти вакцинацию. Сделать это можно бесплатно в поликлинике по месту жительства.
В начале это недели в Самарской области зафиксировали вспышку кори. В результате Роспотребнадзор начал «подчищающую иммунизацию», чтобы справиться с ростом числа заболевших.