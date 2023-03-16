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В Омской области четыре человека заболели корью

16 марта 2023, 06:20
Фото: 1MI
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Инфекцию привезли из Томска.

​В Омской области зарегистрированы 4 случая заболевания корью — 2 взрослых и 2 ребенка. Об этом сообщили сегодня, 16 марта, в региональном Роспотребнадзоре. В ведомстве уточнили, что все заболевшие были не привиты против кори.

«Первые заболевшие (2 взрослых) приехали из города Томск, где были в контакте с родственником, больным корью. Из-за отказа матери от вакцинации детей против кори в дальнейшем заболели 2 ребенка из домашнего очага», — сообщили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре напомнили, что всем не привитым от кори и ранее не болевшим необходимо пройти вакцинацию. Сделать это можно бесплатно в поликлинике по месту жительства.

В начале это недели в Самарской области зафиксировали вспышку кори. В результате Роспотребнадзор начал «подчищающую иммунизацию», чтобы справиться с ростом числа заболевших.

Вспышка кори зафиксирована в Самарской области
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#Евгений Игишев#Роспотребнадзор#Корь#Заболеваемость#Общество#Медицина#Омск#Омская область
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