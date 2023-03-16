В Омской области четыре человека заболели корью

​В Омской области зарегистрированы 4 случая заболевания корью — 2 взрослых и 2 ребенка. Об этом сообщили сегодня, 16 марта, в региональном Роспотребнадзоре. В ведомстве уточнили, что все заболевшие были не привиты против кори.