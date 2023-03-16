В Омске полицейский попался на торговле данными умерших людей

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
В Омске силовики возбудили уголовное дело на теперь уже на бывшего майора полиции. Его винят в крупном взяточничестве.
«Еще будучи действующим сотрудником полиции майор торговал данными умерших людей и передавал эти сведения работнику одной из фирм, которая оказывает ритуальные услуги», – рассказал источник Города55.
По словам нашего собеседника, за свои услуги майор якобы получил 15 тысяч рублей. Эти средства были переданы еще в 2021 году.
В октябре 2022 года подозреваемый уволился из органов по выслуге лет, однако увольнение не спасло его от уголовного дела, которое возбуждено по статье «Взятка».