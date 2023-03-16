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В Омске полицейский попался на торговле данными умерших людей

16 марта 2023, 07:19
Фото: 1MI
Информацию за вознаграждение он сливал представителю одной из ритуальных контор.

В Омске силовики возбудили уголовное дело на теперь уже на бывшего майора полиции. Его винят в крупном взяточничестве.

«Еще будучи действующим сотрудником полиции майор торговал данными умерших людей и передавал эти сведения работнику одной из фирм, которая оказывает ритуальные услуги», – рассказал источник Города55.

По словам нашего собеседника, за свои услуги майор якобы получил 15 тысяч рублей. Эти средства были переданы еще в 2021 году.

В октябре 2022 года подозреваемый уволился из органов по выслуге лет, однако увольнение не спасло его от уголовного дела, которое возбуждено по статье «Взятка».

#Василий Попов#Деньги#Коррупция#Взятка#Полиция#Уголовное дело#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия
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