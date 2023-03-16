В Омске полицейский попался на торговле данными умерших людей

Posted 16 марта 2023, 07:19
Published 16 марта 2023, 07:19
Modified 17 марта 2023, 04:25
Updated 17 марта 2023, 04:25
В Омске силовики возбудили уголовное дело на теперь уже на бывшего майора полиции. Его винят в крупном взяточничестве.
«Еще будучи действующим сотрудником полиции майор торговал данными умерших людей и передавал эти сведения работнику одной из фирм, которая оказывает ритуальные услуги», – рассказал источник Города55.
По словам нашего собеседника, за свои услуги майор якобы получил 15 тысяч рублей. Эти средства были переданы еще в 2021 году.
В октябре 2022 года подозреваемый уволился из органов по выслуге лет, однако увольнение не спасло его от уголовного дела, которое возбуждено по статье «Взятка».
Обновлено: в пресс-службе УМВД России по Омской области сообщили, что в отношении сотрудника прошла проверка.
«Материалы направлены в следственные органы, которыми в отношении бывшего сотрудника принято процессуальное решение. При признании судом гражданина виновным, он понесет наказание в установленном законом порядке», — уточнили в ведомстве.