В Омске пенсионерка лишилась денег при попытке продать инвалидную коляску

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
В Омске 66-летняя пенсионерка обратилась в полицию с заявление о краже денег. Ущерб составил 10 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области.
Омичка решила продать инвалидную коляску, которая осталась после смерти мужа. Для этого она подала объявление в интернете. По итогу коляску решил купить мужчина, который сразу предупредил, что из-за инвалидности сможет забрать коляску только через курьерскую службу. Он предложил сразу же перевести полную оплату в размере 2500 рублей на банковскую карту женщины.
Омичка продиктовала все данные карты, а также код подтверждения из сообщения. После чего с ее карты списалось 10 тысяч рублей, а покупатель бросил трубку. Пенсионерка поняла, что столкнулась с мошенником и обратилась в полицию.
Отметим, что уголовное дело возбуждено по статье «Кража, совершённая с банковского счёта».