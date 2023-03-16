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Posted Сегодня, 10:22

Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

В Омске пенсионерка лишилась денег при попытке продать инвалидную коляску

16 марта 2023, 10:22
Фото: Город55
иллюстрация
С карты списалось 10 тысяч рублей.

В Омске 66-летняя пенсионерка обратилась в полицию с заявление о краже денег. Ущерб составил 10 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области.

Омичка решила продать инвалидную коляску, которая осталась после смерти мужа. Для этого она подала объявление в интернете. По итогу коляску решил купить мужчина, который сразу предупредил, что из-за инвалидности сможет забрать коляску только через курьерскую службу. Он предложил сразу же перевести полную оплату в размере 2500 рублей на банковскую карту женщины.

Омичка продиктовала все данные карты, а также код подтверждения из сообщения. После чего с ее карты списалось 10 тысяч рублей, а покупатель бросил трубку. Пенсионерка поняла, что столкнулась с мошенником и обратилась в полицию.

Отметим, что уголовное дело возбуждено по статье «Кража, совершённая с банковского счёта».

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#Ксения Карагодина#Кража#Кража денег#Мошенники#Мошенничество#Общество#Город#Происшествия#Уголовное дело#Новости#Омск#Омская область
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