В Омске пенсионерка лишилась денег при попытке продать инвалидную коляску

Омичка решила продать инвалидную коляску, которая осталась после смерти мужа. Для этого она подала объявление в интернете. По итогу коляску решил купить мужчина, который сразу предупредил, что из-за инвалидности сможет забрать коляску только через курьерскую службу. Он предложил сразу же перевести полную оплату в размере 2500 рублей на банковскую карту женщины.