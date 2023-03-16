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Posted Сегодня, 15:40

Published Сегодня, 15:40

Modified Сегодня, 15:41

Updated Сегодня, 15:41

В Кремле не подтвердили слухи о переносе столицы России вглубь страны

Сегодня, 15:40
Пресс-секретарь президента Российской федерации Дмитрий Песков опроверг сообщение о том, что планируется перенос российской столицы вглубь страны. «Это неправда», — заявил он.

Об этом сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

Разговоры о переносе столицы начались после того, как издание «Фокус» привело слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова. Как пишет издание, Данилов сообщил о том, что ведутся переговоры о переносе российской столицы вглубь страны.

В октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что в переносе столицы нет никакой необходимости.

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