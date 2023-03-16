В Кремле не подтвердили слухи о переносе столицы России вглубь страны

Разговоры о переносе столицы начались после того, как издание «Фокус» привело слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова. Как пишет издание, Данилов сообщил о том, что ведутся переговоры о переносе российской столицы вглубь страны.