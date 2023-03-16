Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:34

Published Сегодня, 06:34

Modified Сегодня, 06:36

Updated Сегодня, 06:36

В 2023 году для будущих первоклассников в омских школах подготовили более 15 500 мест

16 марта 2023, 06:34
Фото: 1MI
Иллюстрация
Прием заявлений в первый класс стартует 30 марта в 8.30 часов.

В Омской области уже 30 марта стартует прием заявлений в первый класс. На брифинге, прошедшем 16 марта, представители депобра рассказали о готовности образовательных учреждений, а также порядке и сроках приема заявлений на зачислений детей в первый класс.

«Ожидаемое количество первоклассников в этом году — 15 490 человек. Такой вывод мы сделали на основе анализа рождаемости в 2016 году. Подготовлено при этом департаментом образования 15 546 ученических мест», — рассказал директор департамента образования Ильдар Бикмаев.

В каждом округе подготовлено определенное количество мест для приема в первый класс: в Кировском — 4014, Ленинском — 2515, Октябрьском — 1925, Советском — 3069, Центральном — 4015.

В депобре уточнили, что 30 марта подать заявления могут родители детей, проживающих на закрепленной территории. Те, кто не имеет регистрации на этих территориях, получат возможность оставить заявление уже 6 июля.

На брифинге затронули волнующие родителей вопросы.
Фото: Сергей Сапоцкий / Пресс-служба Администрации Омска

Традиционно чаще всего люди подают заявления, лично посетив образовательные учреждения. Однако в ведомстве напоминают, что это не единственная возможность и советуют пользоваться также и порталом госуслуг.

«Сегодня каждый родитель знает за какой школой он закреплен. Черновик заявления на портале госуслуг можно создать заранее. А сама опция „подать заявление“ станет доступна уже 30 марта в 8.30 часов», — отметил директор Регионального информационно-аналитического центра системы образования Олег Грицина.

При этом никаких сбоев в работе сервиса не произойдет. Специалисты заранее провели проверку и подали одновременно 50 тысяч заявлений: система выдержала, все работало отлично.

В этом году для родителей будущих первоклассников решили организовать единый день открытых дверей. Запланирован он на 24 марта. В 10.00 все общеобразовательные учреждения будут работать в режиме экскурсий, во время которых можно будет узнать подробнее о школе, познакомиться с педагогами, послушать, какие возможности предоставляет то или иное учебное заведение.

Губернатор Омской области оценил темпы строительства школы на Космическом проспекте
Узнать подробнее

Также в каждой школе работает горячая линия. Телефоны и график работы размещены на сайтах организаций во вкладке «прием в первый класс». Горячая линия есть и в департаменте образования. Еженедельно по вторникам и четвергам сотрудники ведомства с 14.00 до 16.00 отвечают на вопросы омичей.

Начальник отдела общего образования департамента образования Анна Величенко напомнила родителям о льготных категориях, которые могут рассчитывать на приоритетное зачисление в школу.

«Есть дети, которые пользуются внеочередным правом, это касается образовательных организаций, имеющих интернат. Это дети судей, прокурорских работников и дети сотрудников следственного комитета. Они имеют право зачисляться в интернат № 2, № 11 и казачью кадетскую школу-интернат», — уточнила Анна Величенко.
Прием заявлений в омские школы стартует 30 марта.
Фото: Сергей Сапоцкий / Пресс-служба администрации Омска

В остальных образовательных организациях льготы предусмотрены для следующих категорий:

  • Дети, которые имеют преимущественное право зачисления, так как проживают на закрепленной территории;
  • Дети военнослужащих, в том числе мобилизованных граждан или тех, кто был призван в добровольческие образования, а также заключил контракт;
  • Дети сотрудников отделов полиции, отдельных федеральных органов субъектов РФ (налоговая, таможня, уголовно-исполнительная система, МСЧ);
  • Дети сотрудников педагогических образовательных учреждений и медицинских работников.
  • Дети, у которых братья и сестры уже учатся в этом учебном заведении.
В омских школах потратят 40 млн рублей на «патриотическое воспитание»
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Школа#Первоклассник#Школьники#Заявление#Департамент образования#Родители#Общество#Город#Новости#Омск#Ильдар Бикмаев
Подпишитесь
Топ-100 влиятельных людей Омской области
Сегодня, 04:49
Ежемесячную выплату из маткапитала омичам будут перечислять в единые дни
Сегодня, 08:16
В омских школах потратят 40 млн рублей на «патриотическое воспитание»
Сегодня, 04:39
Некому учить детей. В омских школах и детских садах не хватает 787 педагогов
Сегодня, 02:02
Омский экоблогер Владимир Лифантьев стал членом Общественной палаты РФ
Сегодня, 08:01
Декорации для съемок сцен апокалипсиса. Путину доложили об аварийных домах в Омске
Сегодня, 05:51