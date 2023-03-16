В 2023 году для будущих первоклассников в омских школах подготовили более 15 500 мест

В этом году для родителей будущих первоклассников решили организовать единый день открытых дверей. Запланирован он на 24 марта. В 10.00 все общеобразовательные учреждения будут работать в режиме экскурсий, во время которых можно будет узнать подробнее о школе, познакомиться с педагогами, послушать, какие возможности предоставляет то или иное учебное заведение.