В 2023 году для будущих первоклассников в омских школах подготовили более 15 500 мест

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
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Updated Сегодня, 06:36
В Омской области уже 30 марта стартует прием заявлений в первый класс. На брифинге, прошедшем 16 марта, представители депобра рассказали о готовности образовательных учреждений, а также порядке и сроках приема заявлений на зачислений детей в первый класс.
«Ожидаемое количество первоклассников в этом году — 15 490 человек. Такой вывод мы сделали на основе анализа рождаемости в 2016 году. Подготовлено при этом департаментом образования 15 546 ученических мест», — рассказал директор департамента образования Ильдар Бикмаев.
В каждом округе подготовлено определенное количество мест для приема в первый класс: в Кировском — 4014, Ленинском — 2515, Октябрьском — 1925, Советском — 3069, Центральном — 4015.
В депобре уточнили, что 30 марта подать заявления могут родители детей, проживающих на закрепленной территории. Те, кто не имеет регистрации на этих территориях, получат возможность оставить заявление уже 6 июля.
Традиционно чаще всего люди подают заявления, лично посетив образовательные учреждения. Однако в ведомстве напоминают, что это не единственная возможность и советуют пользоваться также и порталом госуслуг.
«Сегодня каждый родитель знает за какой школой он закреплен. Черновик заявления на портале госуслуг можно создать заранее. А сама опция „подать заявление“ станет доступна уже 30 марта в 8.30 часов», — отметил директор Регионального информационно-аналитического центра системы образования Олег Грицина.
При этом никаких сбоев в работе сервиса не произойдет. Специалисты заранее провели проверку и подали одновременно 50 тысяч заявлений: система выдержала, все работало отлично.
В этом году для родителей будущих первоклассников решили организовать единый день открытых дверей. Запланирован он на 24 марта. В 10.00 все общеобразовательные учреждения будут работать в режиме экскурсий, во время которых можно будет узнать подробнее о школе, познакомиться с педагогами, послушать, какие возможности предоставляет то или иное учебное заведение.
Также в каждой школе работает горячая линия. Телефоны и график работы размещены на сайтах организаций во вкладке «прием в первый класс». Горячая линия есть и в департаменте образования. Еженедельно по вторникам и четвергам сотрудники ведомства с 14.00 до 16.00 отвечают на вопросы омичей.
Начальник отдела общего образования департамента образования Анна Величенко напомнила родителям о льготных категориях, которые могут рассчитывать на приоритетное зачисление в школу.
«Есть дети, которые пользуются внеочередным правом, это касается образовательных организаций, имеющих интернат. Это дети судей, прокурорских работников и дети сотрудников следственного комитета. Они имеют право зачисляться в интернат № 2, № 11 и казачью кадетскую школу-интернат», — уточнила Анна Величенко.
В остальных образовательных организациях льготы предусмотрены для следующих категорий: