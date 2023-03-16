Сразу два громких назначения. В омской полиции появились новые руководители

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
В пресс-службе региональной полиции сообщили, что сегодня, 16 марта, начальник УМВД России по Омской области Вячеслав Крючков на совещании представил личному составу заместителя начальника полиции (по оперативной работе) УМВД России по Омской области полковника полиции Николая Сергеева и заместителя начальника УМВД России — начальника полиции УМВД России по городу Омску полковника полиции Михаила Рагулина.
Николаю Сергееву 47 лет, он родился в городе Горно-Алтайск Алтайского края. В органах внутренних дел служит с 1992 года. В 1996 году окончил Омскую академию МВД России. Отметим, что с 8 мая 2020 года Николай Сергеев работал начальником Управления уголовного розыска УМВД России по Омской области.
Михаилу Рагулину 39 лет, он омич. В ОВД работает с 2001 года. В 2007 году окончил Омскую академию МВД России. С 2013 года работал в отделе полиции № 5 УМВД России по городу Омску сначала в должности заместителя начальника, а затем и начальника отдела. В 2018 году возглавил отдел полиции № 11 УМВД России по городу Омску.
Напомним, что в январе экс-начальник омской полиции Быков получил 10 лет колонии строгого режима. Его обвинили в особо крупном взяточничестве на общую сумму порядка 7 млн рублей.