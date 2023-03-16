Сразу два громких назначения. В омской полиции появились новые руководители

Михаилу Рагулину 39 лет, он омич. В ОВД работает с 2001 года. В 2007 году окончил Омскую академию МВД России. С 2013 года работал в отделе полиции № 5 УМВД России по городу Омску сначала в должности заместителя начальника, а затем и начальника отдела. В 2018 году возглавил отдел полиции № 11 УМВД России по городу Омску.