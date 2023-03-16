Специалист рассказала о специфике кризиса среднего возраста

Корнеева пояснила, что подобные кризисы — это норма. А возрастные кризисы являются этакими перевалами на жизненном пути человека, невидимыми рубежами, сквозь которые люди проходят, чтобы завершить один этап пути и начать следующий. Таким образом, кризис может служить показателем того, что прошлый этап жизни подошёл к концу, а впереди человека ждет новый уровень. Эксперт заявила, что для КСВ характерно осознание приближающейся старости и отмечание ее первых признаков у себя, подведение промежуточных итогов и возможная переориентация жизненных целей, отрицание собственного возраста и попытки казаться моложе, резкие и кардинальные изменения в семейной жизни (не обязательно, но отмечается довольно часто), появление желания сменить место жительства, работу и др. В любом случае, набор симптомов кризиса у каждого человека будет свой собственный.