Специалист рассказала о специфике кризиса среднего возраста

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
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Updated Сегодня, 11:50
Она отметила, что если принимать во внимание среднюю продолжительность жизни современных людей, то при грубом округлении получается примерно 70-80 лет. Соответственно, половина жизни выпадает на 35-40 лет, пишет Pravda.Ru.
По словам эксперта, само по себе понятие кризиса среднего возраста (КСВ) появилось сравнительно недавно, так как в прежние времена при фактическом отсутствии адекватной медицины люди, как правило, не доживали до возраста, который в наши дни принято считать «средним». Данный период в жизни отдельно взятого человека характеризуется ощущениями, что полжизни у него уже позади. При этом чаще всего КСВ приходит в возрасте 35-50 лет.
Корнеева пояснила, что подобные кризисы — это норма. А возрастные кризисы являются этакими перевалами на жизненном пути человека, невидимыми рубежами, сквозь которые люди проходят, чтобы завершить один этап пути и начать следующий. Таким образом, кризис может служить показателем того, что прошлый этап жизни подошёл к концу, а впереди человека ждет новый уровень. Эксперт заявила, что для КСВ характерно осознание приближающейся старости и отмечание ее первых признаков у себя, подведение промежуточных итогов и возможная переориентация жизненных целей, отрицание собственного возраста и попытки казаться моложе, резкие и кардинальные изменения в семейной жизни (не обязательно, но отмечается довольно часто), появление желания сменить место жительства, работу и др. В любом случае, набор симптомов кризиса у каждого человека будет свой собственный.
Любой кризис рано или поздно заканчивается, поэтому задачей человека, обнаружившего у себя признаки КСВ, является признание данного факта и позволение себе этот кризис прожить, резюмировала Анастасия Корнеева, добавив, что в этом неоценимую помощь может оказать поддержка социума и близких людей, а также работа с психологом.