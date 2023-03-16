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Posted Сегодня, 11:47

Published Сегодня, 11:47

Modified Сегодня, 11:50

Updated Сегодня, 11:50

Специалист рассказала о специфике кризиса среднего возраста

Сегодня, 11:47
Психолог специализированной онлайн-платформы Анастасия Корнеева объяснила, что из себя представляет так называемый кризис среднего возраста, а также о том, как распознать и пережить его.

Она отметила, что если принимать во внимание среднюю продолжительность жизни современных людей, то при грубом округлении получается примерно 70-80 лет. Соответственно, половина жизни выпадает на 35-40 лет, пишет Pravda.Ru.

По словам эксперта, само по себе понятие кризиса среднего возраста (КСВ) появилось сравнительно недавно, так как в прежние времена при фактическом отсутствии адекватной медицины люди, как правило, не доживали до возраста, который в наши дни принято считать «средним». Данный период в жизни отдельно взятого человека характеризуется ощущениями, что полжизни у него уже позади. При этом чаще всего КСВ приходит в возрасте 35-50 лет.

Корнеева пояснила, что подобные кризисы — это норма. А возрастные кризисы являются этакими перевалами на жизненном пути человека, невидимыми рубежами, сквозь которые люди проходят, чтобы завершить один этап пути и начать следующий. Таким образом, кризис может служить показателем того, что прошлый этап жизни подошёл к концу, а впереди человека ждет новый уровень. Эксперт заявила, что для КСВ характерно осознание приближающейся старости и отмечание ее первых признаков у себя, подведение промежуточных итогов и возможная переориентация жизненных целей, отрицание собственного возраста и попытки казаться моложе, резкие и кардинальные изменения в семейной жизни (не обязательно, но отмечается довольно часто), появление желания сменить место жительства, работу и др. В любом случае, набор симптомов кризиса у каждого человека будет свой собственный.

Любой кризис рано или поздно заканчивается, поэтому задачей человека, обнаружившего у себя признаки КСВ, является признание данного факта и позволение себе этот кризис прожить, резюмировала Анастасия Корнеева, добавив, что в этом неоценимую помощь может оказать поддержка социума и близких людей, а также работа с психологом.

#Общество
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