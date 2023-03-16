Специалист рассказал о возможной опасности при общении с чат-ботами

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Он дал несколько советов на тему того, как не попасться на удочку мошенникам. Так, в первую очередь нужно обязательно проверять, кто именно выпустил чат-бота — это должна быть или компания, или разработчик, пишут «Известия» со ссылкой на «Прайм».
По словам Прозоровского, также не стоит игнорировать сообщения о разрешениях, которые запрашивает бот, при этом следует обращать особое внимание на запросы допуска к персональным данным.
И наконец, чат-боты могут стать источником вредоносных ссылок или спамерских сообщений, так что лучше всего будет воздержаться от подписки на такие боты, резюмировал специалист.