Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:00

Published Сегодня, 12:00

Modified Сегодня, 12:02

Updated Сегодня, 12:02

Специалист рассказал о возможной опасности при общении с чат-ботами

Сегодня, 12:00
Глава департамента информационной безопасности ИМБА ИТ Андрей Прозоровский объяснил, что пользователи чат-ботов могут стать жертвами аферистов.

Он дал несколько советов на тему того, как не попасться на удочку мошенникам. Так, в первую очередь нужно обязательно проверять, кто именно выпустил чат-бота — это должна быть или компания, или разработчик, пишут «Известия» со ссылкой на «Прайм».

По словам Прозоровского, также не стоит игнорировать сообщения о разрешениях, которые запрашивает бот, при этом следует обращать особое внимание на запросы допуска к персональным данным.

И наконец, чат-боты могут стать источником вредоносных ссылок или спамерских сообщений, так что лучше всего будет воздержаться от подписки на такие боты, резюмировал специалист.

#Общество
Подпишитесь
Топ-100 влиятельных людей Омской области
Сегодня, 04:49
Ежемесячную выплату из маткапитала омичам будут перечислять в единые дни
Сегодня, 08:16
Омским депутатам рассказали, сколько стоит оштрафовать «зайца»
Сегодня, 10:57
Некому учить детей. В омских школах и детских садах не хватает 787 педагогов
Сегодня, 02:02
Омский экоблогер Владимир Лифантьев стал членом Общественной палаты РФ
Сегодня, 08:01
Притон для малолетних. В Омске пять раз с начала года вызывали полицию в бар «Ракета»
Сегодня, 09:38