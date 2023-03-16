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Published Сегодня, 07:12

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Updated Сегодня, 08:11

Спалил бабушкину квартиру. В Омске задержали поджигателя

16 марта 2023, 07:12

Омич сжег квартиру из-за документов бабушки

Пожар устроил сам жилец, а позже выбежал на улицу и сообщил о случившемся прохожему.

Минувшей ночью поступило сообщение о пожаре на 5-м этаже в доме на улице Лукашевича. Часть жильцов эвакуировали спасатели, остальные вышли самостоятельно, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе омской полиции.

При опросе свидетелей выяснилось, что к поджогу причастен 26-летний местный житель. Мужчину доставили в отделение для дачи показаний. На допросе он рассказал, что поджег документы своей бабушки, а после выбежал на улицу и сообщил о случившемся прохожему. Пламя успело распространиться на две комнаты, они выгорели полностью. Пострадали и соседние квартиры на 4-м и 6-м этажах. Бабушки в этот момент дома не было.

Подозреваемый свою вину полностью признал. Известно, что ранее он не был судим. Полицейские устанавливают все детали произошедшего.

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#Евгений Игишев#Пожары#Поджог#Полиция#Происшествия#Уголовное дело#Омск#Видео
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