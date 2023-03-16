Спалил бабушкину квартиру. В Омске задержали поджигателя

При опросе свидетелей выяснилось, что к поджогу причастен 26-летний местный житель. Мужчину доставили в отделение для дачи показаний. На допросе он рассказал, что поджег документы своей бабушки, а после выбежал на улицу и сообщил о случившемся прохожему. Пламя успело распространиться на две комнаты, они выгорели полностью. Пострадали и соседние квартиры на 4-м и 6-м этажах. Бабушки в этот момент дома не было.