Спалил бабушкину квартиру. В Омске задержали поджигателя

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Минувшей ночью поступило сообщение о пожаре на 5-м этаже в доме на улице Лукашевича. Часть жильцов эвакуировали спасатели, остальные вышли самостоятельно, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе омской полиции.
При опросе свидетелей выяснилось, что к поджогу причастен 26-летний местный житель. Мужчину доставили в отделение для дачи показаний. На допросе он рассказал, что поджег документы своей бабушки, а после выбежал на улицу и сообщил о случившемся прохожему. Пламя успело распространиться на две комнаты, они выгорели полностью. Пострадали и соседние квартиры на 4-м и 6-м этажах. Бабушки в этот момент дома не было.
Подозреваемый свою вину полностью признал. Известно, что ранее он не был судим. Полицейские устанавливают все детали произошедшего.