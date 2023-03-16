Шрейдер и Голушко выбыли из числа самых влиятельных омичей

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
Modified Сегодня, 05:54
Updated Сегодня, 05:54
В рейтинге самых влиятельных омичей, составленном Городом55 по итогам 2022 года, есть заметные изменения по сравнению с предыдущей версией. Некоторые из них вполне объяснимы политической «текучкой». Скажем, бывшие депутаты Госдумы Виктор Шрейдер и Андрей Галушко освободили места в Охотном ряду в сентябре 2021 года — и теперь о них, похоже, забыли. Если год назад бывшие депутаты были в первой сотне, то теперь они 130-й и 136-й соответственно.
По схожим причинам выбыл из топа-100 бывший депутат Омского городского совета и видный деятель коммунального бизнеса Юрий Федотов. Из парламента его исключили в 2021 году, и в политическом поле он с тех пор не заметен, а потому сейчас всего лишь 140-й.
В списке аутсайдеров фигурируют также бизнесмен Евгений Греф (гендиректор ООО «Бытовая техника» и ООО «Технопарк», а также брат главы «Сбербанка»), глава Центрального округа Амангельды Мендубаев, бизнесмен Виктор Скуратов.
Интересно, что Иван Евстифеев, в прошлом году оставивший пост главного федерального инспектора по Омской области, остается недалеко от первой сотни: сейчас он 132-й. Наши эксперты уверены, что он как раз мог быть в рейтинге и повыше, ведь он про Омск не забывает, периодически сюда возвращается и не разрывает связи с сильными мира сего.