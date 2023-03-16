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Шрейдер и Голушко выбыли из числа самых влиятельных омичей

16 марта 2023, 05:54
Фото: 1MI
иллюстрация
За год состав топа-100 заметно изменился. На первые роли вышли чиновники областного правительства, а силовики утратили свои позиции.

В рейтинге самых влиятельных омичей, составленном Городом55 по итогам 2022 года, есть заметные изменения по сравнению с предыдущей версией. Некоторые из них вполне объяснимы политической «текучкой». Скажем, бывшие депутаты Госдумы Виктор Шрейдер и Андрей Галушко освободили места в Охотном ряду в сентябре 2021 года — и теперь о них, похоже, забыли. Если год назад бывшие депутаты были в первой сотне, то теперь они 130-й и 136-й соответственно.

По схожим причинам выбыл из топа-100 бывший депутат Омского городского совета и видный деятель коммунального бизнеса Юрий Федотов. Из парламента его исключили в 2021 году, и в политическом поле он с тех пор не заметен, а потому сейчас всего лишь 140-й.

В списке аутсайдеров фигурируют также бизнесмен Евгений Греф (гендиректор ООО «Бытовая техника» и ООО «Технопарк», а также брат главы «Сбербанка»), глава Центрального округа Амангельды Мендубаев, бизнесмен Виктор Скуратов.

Интересно, что Иван Евстифеев, в прошлом году оставивший пост главного федерального инспектора по Омской области, остается недалеко от первой сотни: сейчас он 132-й. Наши эксперты уверены, что он как раз мог быть в рейтинге и повыше, ведь он про Омск не забывает, периодически сюда возвращается и не разрывает связи с сильными мира сего.

 

Топ-100 влиятельных людей Омской области
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#Николай Эйхвальд#Рейтинги#Общество#Новости#Андрей Голушко#Виктор Шрейдер
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