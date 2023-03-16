Шрейдер и Голушко выбыли из числа самых влиятельных омичей

В рейтинге самых влиятельных омичей, составленном Городом55 по итогам 2022 года, есть заметные изменения по сравнению с предыдущей версией. Некоторые из них вполне объяснимы политической «текучкой». Скажем, бывшие депутаты Госдумы Виктор Шрейдер и Андрей Галушко освободили места в Охотном ряду в сентябре 2021 года — и теперь о них, похоже, забыли. Если год назад бывшие депутаты были в первой сотне, то теперь они 130-й и 136-й соответственно.