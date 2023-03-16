Сертификаты на приобретение жилья получили трое сирот в подмосковных Мытищах

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
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Updated Сегодня, 09:20
В Московской области трое жителей Мытищ, относящихся к сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, стали обладателями сертификатов на покупку жилья.В Московской области трое жителей Мытищ, относящихся к сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, стали обладателями сертификатов на покупку жилья.Госпрограмма дает им возможность выбрать себе квартиру в любом населенном пункте страны. Это стало возможно с только с этого года.
Как сообщает 360tv.ru, среди счастливчиков - Назар Врублевский, проживающий сегодня в микрорайоне Перловка в квартире опекунов. Вскоре у него будет возможность жить отдельно, завести собаку и обзавестись своей семьей.
Ему понравился жилой комплекс «Императорские Мытищи», который находится неподалеку от леса и парка. На нем он и остановил свой выбор.
Госпрограмма, помогающаяя данным категориям россиян обзавестись своим жильем, работает в округе уже на протяжении многих лет. В минувшем году такими обладателями квартир в Мытищах стали 23 человека.