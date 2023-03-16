Сертификаты на приобретение жилья получили трое сирот в подмосковных Мытищах

В Московской области трое жителей Мытищ, относящихся к сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, стали обладателями сертификатов на покупку жилья.В Московской области трое жителей Мытищ, относящихся к сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, стали обладателями сертификатов на покупку жилья.Госпрограмма дает им возможность выбрать себе квартиру в любом населенном пункте страны. Это стало возможно с только с этого года.