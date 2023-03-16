Самый отечественный ноутбук выходит на российский рынок

Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
Сейчас производятся небольшие партии ноутбуков — стать обладателем одного из них можно по предзаказу. Но основными покупателями будут крупные компании — те, кому критически важно заместить импортные технологии.
«Нужно смотреть и на макроэкономический эффект. На ноутбуке с российским процессором, скорее всего, не будет работать иностранное ПО — нужно будет купить российский Linux к нему и так далее. За ноутбуком выстроится цепочка продуктов российских компаний. Больше денег останется в российской экономике», — говорит директор BITBLAZE Максим Копосов.