Самый отечественный ноутбук выходит на российский рынок

«Нужно смотреть и на макроэкономический эффект. На ноутбуке с российским процессором, скорее всего, не будет работать иностранное ПО — нужно будет купить российский Linux к нему и так далее. За ноутбуком выстроится цепочка продуктов российских компаний. Больше денег останется в российской экономике», — говорит директор BITBLAZE Максим Копосов.