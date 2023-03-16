Притон для малолетних. В Омске пять раз с начала года вызывали полицию в бар «Ракета»

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
В соцсетях омичи попросили обратить внимание на лаундж-бар, расположенный рядом с торговым комплексом «Триумф». В заведении под названием «Ракета» на Пушкина, 2, по их словам, устраивают вечеринки и продают алкоголь несовершеннолетним людям. Работает лаундж-бар ежедневно с 15.00 до 3.00 часов.
«В Омске есть заведение, где проводят вечеринки для детей с 14 лет на законных основаниях. Но по факту детей пускают всех, паспорта не проверяют, продают спиртное, кальяны и наркотики. Заведение работает до 3.00, и можно даже ночевать. Органы власти бездействуют, всё куплено. Пожалуйста, будьте бдительны», — написала одна из омичек.
У заведения за последние полгода — большое количество негативных отзывов с жалобами подобного характера на шумные вечеринки и продажу алкоголя несовершеннолетним.
Город55 обратился за комментарием в УМВД России по Омской области. И выяснилось, что в январе и феврале 2023 года полицейским пришлось пять раз выезжать в «Ракету». При этом март в этом плане наоборот выдался спокойным.
«С начала года поступило пять сообщений по данному адресу: о шуме, конфликтной ситуации и употреблении алкоголя несовершеннолетними», — рассказал Городу55 глава пресс-службы Омского УМВД Алексей Командыков.
За продажу алкоголя несовершеннолетним по статье 14.16 КоАП РФ к административной ответственности привлекли одного из работников лаундж-бара. По решению суда, сотрудник должен выплатить штраф в 30 тысяч рублей.
Напомним, что в ночь с 11 на 12 марта возле кафе «Хмелек» на Левом берегу произошла массовая драка. Однако никто не вызвал на место правоохранителей. О случившемся стало известно после того, как запись опубликовали в соцсетях.