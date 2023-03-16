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Posted Сегодня, 09:38

Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

Притон для малолетних. В Омске пять раз с начала года вызывали полицию в бар «Ракета»

16 марта 2023, 09:38
Фото: Город55
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Омичи пожаловались на лаундж-бар в центре города из-за продажи алкоголя детям

Одного из сотрудников заведения привлекли к административной ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетним.

В соцсетях омичи попросили обратить внимание на лаундж-бар, расположенный рядом с торговым комплексом «Триумф». В заведении под названием «Ракета» на Пушкина, 2, по их словам, устраивают вечеринки и продают алкоголь несовершеннолетним людям. Работает лаундж-бар ежедневно с 15.00 до 3.00 часов.

«В Омске есть заведение, где проводят вечеринки для детей с 14 лет на законных основаниях. Но по факту детей пускают всех, паспорта не проверяют, продают спиртное, кальяны и наркотики. Заведение работает до 3.00, и можно даже ночевать. Органы власти бездействуют, всё куплено. Пожалуйста, будьте бдительны», — написала одна из омичек.

У заведения за последние полгода — большое количество негативных отзывов с жалобами подобного характера на шумные вечеринки и продажу алкоголя несовершеннолетним.

Город55 обратился за комментарием в УМВД России по Омской области. И выяснилось, что в январе и феврале 2023 года полицейским пришлось пять раз выезжать в «Ракету». При этом март в этом плане наоборот выдался спокойным.

«С начала года поступило пять сообщений по данному адресу: о шуме, конфликтной ситуации и употреблении алкоголя несовершеннолетними», — рассказал Городу55 глава пресс-службы Омского УМВД Алексей Командыков.

За продажу алкоголя несовершеннолетним по статье 14.16 КоАП РФ к административной ответственности привлекли одного из работников лаундж-бара. По решению суда, сотрудник должен выплатить штраф в 30 тысяч рублей.

Напомним, что в ночь с 11 на 12 марта возле кафе «Хмелек» на Левом берегу произошла массовая драка. Однако никто не вызвал на место правоохранителей. О случившемся стало известно после того, как запись опубликовали в соцсетях.

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#Юлия Истомина#Кафе#Алкоголь#Несовершеннолетние дети#Нарушения#Полиция#Бар#Общество#Город#Новости#Омск
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