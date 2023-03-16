Предрассветный вой со школьной площадки. Омичка пожаловалась на стаю собак

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
В сообществе «ЧП Омск» опубликовали видео от жительницы дома в Октябрьском округе. Омичка пожаловалась, что во дворе гимназии № 43 собирается стая собак. По ее словам, сейчас их около 15. Каждую ночь они воют. Обитают около ул. Кирова и в ближайших к гимназии дворах.
На видео можно насчитать 10 собак, хотя это сложно из-за скромного качества изображения. Но звуки стая издает такие, будто их там несколько десятков — минимум.
Напомним, что в начале марта возбудили уголовное дело на неустановленных должностных лиц «Муниципального приюта для животных» после того, как от стаи пострадала на ул. 10 лет Октября женщина с ребенком.
Обновлено: администрация Омска прокомментировала ситуацию:
«С целью отлова бродячих собак, находящихся на территории гимназии № 43, администрацией учреждения была подана заявка в БУ г. Омска „Муниципальный приют для животных“ 14 марта 2023 года. Выезд бригады отлова по данной заявке будет проведен в ближайшие дни», — сообщила пресс-служба мэрии.