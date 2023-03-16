Предрассветный вой со школьной площадки. Омичка пожаловалась на стаю собак

В сообществе «ЧП Омск» опубликовали видео от жительницы дома в Октябрьском округе. Омичка пожаловалась, что во дворе гимназии № 43 собирается стая собак. По ее словам, сейчас их около 15. Каждую ночь они воют. Обитают около ул. Кирова и в ближайших к гимназии дворах.