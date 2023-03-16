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Предрассветный вой со школьной площадки. Омичка пожаловалась на стаю собак

16 марта 2023, 09:51
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске множится и устрашает округу воем стая беспризорных собак

Омичка пожаловалась в соцсетях на громадную стаю в Октябрьском округе. Собаки кучкуются по ночам на территории школы.

В сообществе «ЧП Омск» опубликовали видео от жительницы дома в Октябрьском округе. Омичка пожаловалась, что во дворе гимназии № 43 собирается стая собак. По ее словам, сейчас их около 15. Каждую ночь они воют. Обитают около ул. Кирова и в ближайших к гимназии дворах.

На видео можно насчитать 10 собак, хотя это сложно из-за скромного качества изображения. Но звуки стая издает такие, будто их там несколько десятков — минимум.

Напомним, что в начале марта возбудили уголовное дело на неустановленных должностных лиц «Муниципального приюта для животных» после того, как от стаи пострадала на ул. 10 лет Октября женщина с ребенком.

Обновлено: администрация Омска прокомментировала ситуацию:

«С целью отлова бродячих собак, находящихся на территории гимназии № 43, администрацией учреждения была подана заявка в БУ г. Омска „Муниципальный приют для животных“ 14 марта 2023 года. Выезд бригады отлова по данной заявке будет проведен в ближайшие дни», — сообщила пресс-служба мэрии.
Фото: скриншот видео ЧП Омск
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#Дарья Зыкова#Омск#Бродячие собаки#Стая#Жалобы#Соцсети#Животные#Общество#Город#Гимназия#Новости
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