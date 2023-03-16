Опубликован рейтинг самых влиятельных людей Омской области

Соотношение между двумя основными группами в топе-10 заметно изменилось. На первом месте по-прежнему губернатор Александр Бурков, его первый заместитель Дмитрий Ушаков опустился с 7-й позиции на 8-ю, а в остальном чиновники и примкнувший к ним спикер Заксобрания оттесняют людей в форме. Владимир Варнавский поднялся с 3-й позиции на 2-ю, Олег Заремба с 4-й на 3-ю, первый заместитель губернатора Валерий Бойко с 9-й на 5-ю. Больше всего впечатляет рост Сергея Шелеста (с 12-го места на 4-е), но это понятно: мэр Омска только в январе прошлого года официально занял должность.