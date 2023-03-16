Опубликован рейтинг самых влиятельных людей Омской области

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
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Updated Сегодня, 05:29
Город55 составил очередную версию списка самых влиятельных омичей. Если сравнить ее с прошлогодней, можно заметить, что определенные вещи остаются неизменными: бизнесмены остаются за пределами топа-10, предоставляя право принимать ключевые решения чиновникам и силовикам.
Даже Темури Латария, самый богатый омич, в рейтинге-2023 всего лишь 11-й. За год он поднялся на 11 позиций, но в рейтинге-2022 наиболее влиятельный представитель мира бизнеса, директор нефтезавода Олег Белявский, был 13-м, а значит, общая тенденция сохранилась. Богатые люди в Омске есть, а вот олигархов мы не видим. Большие деньги не всегда приносят с собой соответствующее влияние.
Соотношение между двумя основными группами в топе-10 заметно изменилось. На первом месте по-прежнему губернатор Александр Бурков, его первый заместитель Дмитрий Ушаков опустился с 7-й позиции на 8-ю, а в остальном чиновники и примкнувший к ним спикер Заксобрания оттесняют людей в форме. Владимир Варнавский поднялся с 3-й позиции на 2-ю, Олег Заремба с 4-й на 3-ю, первый заместитель губернатора Валерий Бойко с 9-й на 5-ю. Больше всего впечатляет рост Сергея Шелеста (с 12-го места на 4-е), но это понятно: мэр Омска только в январе прошлого года официально занял должность.
Силовики на этом фоне уходят на второй план. Глава Управления ФСБ Алексей Савченков всего лишь 7-й (год назад он был 2-м), глава Следственного управления Следкома Олег Винников выпал из топа-10 (15-я позиция вместо 8-й), глава УМВД Вячеслав Крючков с 6-го места опустился на 9-е. Только прокуратура стабильна: она подвинулась по минимуму, с 5-й позиции на 6-ю, но и это, видимо, связано только со сменой человека на руководящей должности: был Николай Студеникин — стал Алексей Афанасьев.
Бурные события прошлого года должны были продемонстрировать обществу большую значимость людей в форме — но эксперты рейтинга, похоже, уловили какие-то новые тенденции за последние месяцы.