Омский предприниматель Заболотских-младший увеличил свою долю в семейном бизнесе

Роман Заболотских (отметим, что его отчество — Сергеевич) в том же рейтинге 56-й. Кроме «Агромастера-Сибири» он владеет долями в компаниях «Агро-Лидер» и «Яромир», в числе его компаньонов Татьяна Заболотских.