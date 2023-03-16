Омский предприниматель Заболотских-младший увеличил свою долю в семейном бизнесе

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
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Updated Сегодня, 08:32
На одном из предприятий, принадлежащих семье Заболотских, произошли заметные изменения. Как следует из открытых данных, существенно увеличилась доля Романа Заболотских в уставном капитале ООО «Агромастер-Сибирь»: с 21% до 64.
Предпринимателям с фамилией Заболотских принадлежат в разных долях несколько компаний, которые продают сельскохозяйственную технику. Дела идут неплохо: Сергей Заболотских в последнем Топе-100 богатых омичей от Города55 занял почетное 16-е место с годовой выручкой 1,7 млрд рублей.
Роман Заболотских (отметим, что его отчество — Сергеевич) в том же рейтинге 56-й. Кроме «Агромастера-Сибири» он владеет долями в компаниях «Агро-Лидер» и «Яромир», в числе его компаньонов Татьяна Заболотских.