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Updated Сегодня, 08:32

Омский предприниматель Заболотских-младший увеличил свою долю в семейном бизнесе

16 марта 2023, 08:30
Фото: 1MI
иллюстрация
Теперь ему принадлежит большая часть уставного капитала ООО «Агромастер-Сибирь».

На одном из предприятий, принадлежащих семье Заболотских, произошли заметные изменения. Как следует из открытых данных, существенно увеличилась доля Романа Заболотских в уставном капитале ООО «Агромастер-Сибирь»: с 21% до 64.

Предпринимателям с фамилией Заболотских принадлежат в разных долях несколько компаний, которые продают сельскохозяйственную технику. Дела идут неплохо: Сергей Заболотских в последнем Топе-100 богатых омичей от Города55 занял почетное 16-е место с годовой выручкой 1,7 млрд рублей.

Роман Заболотских (отметим, что его отчество — Сергеевич) в том же рейтинге 56-й. Кроме «Агромастера-Сибири» он владеет долями в компаниях «Агро-Лидер» и «Яромир», в числе его компаньонов Татьяна Заболотских.

 

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#Николай Эйхвальд#Общество#Новости
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