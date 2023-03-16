Омских мужчин признали самыми экономными женихами в стране

В 2022 году мужчины из Омска меньше всех в стране тратили денег на обручальные кольца для своих возлюбленных — в среднем 5844 рубля. Всего в списке 18 крупных городов России. В топ самых щедрых женихов по итогам года вошли жители Санкт-Петербурга (средний чек на обручальное кольцо — 11 042 рублей), Саратова (10 214 рублей) и Москвы (10 175 рублей). Результаты исследований приводит Аналитический центр ювелирного бренда SOKOLOV.