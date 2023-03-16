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Published Сегодня, 04:38

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Updated Сегодня, 04:39

Омских мужчин признали самыми экономными женихами в стране

16 марта 2023, 04:38
Фото: 1MI
В Омске чаще покупают украшения из серебра

Омск возглавил ТОП-5 городов с самыми экономными женихами

В среднем омичи тратят на обручальные кольца 5800 рублей.

В 2022 году мужчины из Омска меньше всех в стране тратили денег на обручальные кольца для своих возлюбленных — в среднем 5844 рубля. Всего в списке 18 крупных городов России. В топ самых щедрых женихов по итогам года вошли жители Санкт-Петербурга (средний чек на обручальное кольцо — 11 042 рублей), Саратова (10 214 рублей) и Москвы (10 175 рублей). Результаты исследований приводит Аналитический центр ювелирного бренда SOKOLOV.

Чаще всего жители Омска выбирают кольца из родированного серебра (62%), на втором месте — изделия из белого золота (47%). Абсолютное большинство женихов (91%) покупают кольца с фианитом. С драгоценными камнями (бриллиантами, рубином, сапфиром или изумрудом) предпочитают кольца для помолвки 85% омских женихов.

Ранее Город55 сообщал, что Омск возглавил топ по продажам серебряных украшений среди городов-миллионников. Средний чек составляет 1371 рубль — самый низкий результат по стране. Зато доля продаж серебряных украшений в Омске самая высокая и составляет 89%.

Дешево и сердито. Омичкам дарят самые недорогие украшения в Сибири
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#Евгений Игишев#Омск#Кольцо#Ювелирные украшения#Жених#Рейтинг#Общество#Экономика
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