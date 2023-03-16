Омичи с конца марта получат возможность чаще летать в Астану

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
На сайте компании Red Wings сообщили, что с 29 марта возобновятся регулярные перелеты между Омском и Астаной. Возить пассажиров будут как раньше — на 100-местных лайнерах.
Самолеты будут курсировать 2 раза в неделю по средам и пятницам. Уже сейчас открыта продажа билетов. На апрель, например, почти все билеты стоят от 6 983 рублей.
Напомним, что в прошлый раз регулярные рейсы этот авиаперевозчик запускал в августе 2022 года.