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Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:33

Updated Сегодня, 10:33

Омичи с конца марта получат возможность чаще летать в Астану

16 марта 2023, 10:32
Фото: 1MI
иллюстрация
Авиакомпания Red Wings с 29 марта вернет прямые рейсы из Омска в Астану. Летать можно будет 2 раза в неделю.

На сайте компании Red Wings сообщили, что с 29 марта возобновятся регулярные перелеты между Омском и Астаной. Возить пассажиров будут как раньше — на 100-местных лайнерах.

Самолеты будут курсировать 2 раза в неделю по средам и пятницам. Уже сейчас открыта продажа билетов. На апрель, например, почти все билеты стоят от 6 983 рублей.

Напомним, что в прошлый раз регулярные рейсы этот авиаперевозчик запускал в августе 2022 года.

Фото: скриншот с сайта flyredwings.com
Red Wings объявил о запуске рейса из Омска в Нур-Султан
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#Дарья Зыкова#Авиаперевозки#Астана#Перелеты#Туризм#Регулярные рейсы#Самолеты#Общество#Город#Новости#Омск
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