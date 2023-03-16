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Posted Сегодня, 13:52

Published Сегодня, 13:52

Modified Сегодня, 13:54

Updated Сегодня, 13:54

Омичам хотят разрешить выезжать на «выделенку» вне часа пик

16 марта 2023, 13:52
Фото: Город55
иллюстрация
Депутаты горсовета предложили использовать выделенные полосы для всех участников движения в межпиковое время.

Сегодня, 16 марта, профильный комитет горсовета обсуждал организацию движения в Омске, в том числе как использование выделенных полос влияет на движение в часы пик.

Депутаты предложили в определенное время разрешить всем водителям использовать «выделенки».

«У нас же не всегда час пик. Мне кажется, нужно рассмотреть возможность ввести временные ограничения пользованием выделенными полосами. Снабдить их информационными табличками, чтобы, к примеру, автовладельцы могли по ним проезжать днем (в межпиковое время)», — заявил председатель комитета Юрий Арчибасов.

Также депутат Дмитрий Лицкевич уточнил, что департаменту нужно поработать с ГИБДД, чтобы инспекторы контролировали водителей, которые паркуются на выделенных полосах с включенной аварийной сигнализацией.

«Уже стало правилом остановить машину на остановке, включить аварийные огни и пойти, например, в „Пекарушку“ или за беляшами. Надо как-то контролировать этот процесс. Это замедляет проезд общественного транспорта, создает неудобства пассажирам, — высказался депутат.

Отметим, что парламентарии поддержали предложения своих коллег. В 2023 году для общественного транспорта выделят полосу протяженностью 2,2 км на улице Б. Хмельницкого.

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#Ксения Карагодина#Пробки#Общество#Город#Происшествия#Дороги#Жалобы#Новости#Омск#Омская область#Россия
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