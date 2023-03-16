Омичам хотят разрешить выезжать на «выделенку» вне часа пик

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Сегодня, 16 марта, профильный комитет горсовета обсуждал организацию движения в Омске, в том числе как использование выделенных полос влияет на движение в часы пик.
Депутаты предложили в определенное время разрешить всем водителям использовать «выделенки».
«У нас же не всегда час пик. Мне кажется, нужно рассмотреть возможность ввести временные ограничения пользованием выделенными полосами. Снабдить их информационными табличками, чтобы, к примеру, автовладельцы могли по ним проезжать днем (в межпиковое время)», — заявил председатель комитета Юрий Арчибасов.
Также депутат Дмитрий Лицкевич уточнил, что департаменту нужно поработать с ГИБДД, чтобы инспекторы контролировали водителей, которые паркуются на выделенных полосах с включенной аварийной сигнализацией.
«Уже стало правилом остановить машину на остановке, включить аварийные огни и пойти, например, в „Пекарушку“ или за беляшами. Надо как-то контролировать этот процесс. Это замедляет проезд общественного транспорта, создает неудобства пассажирам, — высказался депутат.
Отметим, что парламентарии поддержали предложения своих коллег. В 2023 году для общественного транспорта выделят полосу протяженностью 2,2 км на улице Б. Хмельницкого.