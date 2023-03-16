Независимые эксперты подтвердили соответствие ОНПЗ строгим международным стандартам

Строительство новых производственных комплексов и внедрение лучших природоохранных практик уже позволило сократить выбросы на 40%. К 2025 году ОНПЗ дополнительно снизит воздействие на экологию еще на 25%. Инвестиции «Газпром нефти» в экологическую модернизацию ОНПЗ оцениваются в более чем 135 млрд рублей.