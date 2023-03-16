Независимые эксперты подтвердили соответствие ОНПЗ строгим международным стандартам

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Омский НПЗ «Газпром нефти» успешно подтвердил соответствие строгим требованиям в сфере экологии, качества продукции, безопасности и охраны труда. Аудиторы отметили особый вклад предприятия в реализацию федерального проекта «Чистый воздух». Сейчас на ОНПЗ продолжается самая масштабная в отрасли модернизация производства, благодаря которой общее воздействие на окружающую среду будет существенно снижено.
«Омский НПЗ совершенствует управление производственными процессами и системно внедряет природоохранные технологии. Забота об окружающей среде — это безусловный приоритет в работе предприятия. Все наши проекты развития производства повышают эффективность и помогают сократить воздействие на экологию», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Строительство новых производственных комплексов и внедрение лучших природоохранных практик уже позволило сократить выбросы на 40%. К 2025 году ОНПЗ дополнительно снизит воздействие на экологию еще на 25%. Инвестиции «Газпром нефти» в экологическую модернизацию ОНПЗ оцениваются в более чем 135 млрд рублей.
Интегрированная система менеджмента (ИСМ) — серия международных и российских стандартов, содержащих основные принципы менеджмента качества, требования к системе экологического менеджмента предприятия, а также поддержания промышленной и экологической безопасности производственных процессов. Соответствие ИСМ ОНПЗ российским и международным стандартам подтверждается серией сертификатов ISO, ГОСТ Р 9001, 14001, 45001.