Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:05

Published Сегодня, 06:05

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

Независимые эксперты подтвердили соответствие ОНПЗ строгим международным стандартам

16 марта 2023, 06:05
Фото: Газпромнефть-ОНПЗ
На Омском НПЗ «Газпром нефти» прошел аудит производственных процессов. Интегрированная система менеджмента предприятия прошла проверку на соответствие российским и международным стандартам.

Омский НПЗ «Газпром нефти» успешно подтвердил соответствие строгим требованиям в сфере экологии, качества продукции, безопасности и охраны труда. Аудиторы отметили особый вклад предприятия в реализацию федерального проекта «Чистый воздух». Сейчас на ОНПЗ продолжается самая масштабная в отрасли модернизация производства, благодаря которой общее воздействие на окружающую среду будет существенно снижено.

«Омский НПЗ совершенствует управление производственными процессами и системно внедряет природоохранные технологии. Забота об окружающей среде — это безусловный приоритет в работе предприятия. Все наши проекты развития производства повышают эффективность и помогают сократить воздействие на экологию», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Строительство новых производственных комплексов и внедрение лучших природоохранных практик уже позволило сократить выбросы на 40%. К 2025 году ОНПЗ дополнительно снизит воздействие на экологию еще на 25%. Инвестиции «Газпром нефти» в экологическую модернизацию ОНПЗ оцениваются в более чем 135 млрд рублей.

Интегрированная система менеджмента (ИСМ) —  серия международных и российских стандартов, содержащих основные принципы менеджмента качества, требования к системе экологического менеджмента предприятия, а также поддержания промышленной и экологической безопасности производственных процессов. Соответствие ИСМ ОНПЗ российским и международным стандартам подтверждается серией сертификатов ISO, ГОСТ Р 9001, 14001, 45001.

#Омск#Омская область#Олег Белявский#Общество#Город#Экология
Подпишитесь
Топ-100 влиятельных людей Омской области
Сегодня, 04:49
Ежемесячную выплату из маткапитала омичам будут перечислять в единые дни
Сегодня, 08:16
В омских школах потратят 40 млн рублей на «патриотическое воспитание»
Сегодня, 04:39
Некому учить детей. В омских школах и детских садах не хватает 787 педагогов
Сегодня, 02:02
Омский экоблогер Владимир Лифантьев стал членом Общественной палаты РФ
Сегодня, 08:01
Декорации для съемок сцен апокалипсиса. Путину доложили об аварийных домах в Омске
Сегодня, 05:51