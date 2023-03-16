Не справился. В Омске у опасного перекрестка снегопад столкнул сразу три машины

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
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Updated Сегодня, 04:45
На улице Красный Путь в Омске накануне вечером, около 22:00, столкнулись сразу три машины. Как сообщили в пресс-службе омской Госавтоинспекции, после аварии в больницу попали три человека.
Предварительно известно, что 22-летний водитель ехал по улице Красный Путь со стороны ул. 7-я Северная в направлении ул. Березовая. Из-за снегопада в районе дома №143 недалеко от улицы Березовая водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу.
После этого машина въехала в автомобили Toyota Opa и Renault Logan. Последнее авто после столкновения откинуло на металлическое ограждение.
В результате аварии пострадали три человека: 47-летний водитель Renault и его 13-летний пассажир, а также 21-летняя пассажирка автомобиля Toyota. Их госпитализировали.
По факту аварии идет проверка, по итогам которой примут процессуальное решение.