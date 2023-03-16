Не справился. В Омске у опасного перекрестка снегопад столкнул сразу три машины

Предварительно известно, что 22-летний водитель ехал по улице Красный Путь со стороны ул. 7-я Северная в направлении ул. Березовая. Из-за снегопада в районе дома №143 недалеко от улицы Березовая водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу.