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Published Сегодня, 10:44

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Не готовы психологически. Омичам не советуют отдавать детей в школу раньше 6,5 лет

16 марта 2023, 10:44
Фото: 1MI
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Омичам рассказали, в каком возрасте детей можно отдавать в школу

В депобре сообщили о нескольких случаях, когда родители отправили в 1 класс детей, которым еще не исполнилось шесть лет, а спустя пару месяцев хотели забрать документы.

16 марта стало известно, когда в Омске стартует прием заявлений от родителей будущих первоклассников на 2023-2024 учебный год. Как уточнили в департаменте образования, принимать заявления начнут 30 марта в 8.30 часов.

На брифинге, состоявшемся в стенах администрации, также затронули вопрос школьного возраста, когда детей уже можно отдавать в 1 класс.

«Законодательством, конечно, установлен школьный возраст. Начинается он с 6 лет и 6 месяцев, заканчивается 8 годами. Но родители могут решить, что ребенок раньше готов к школе. Тогда можно обратиться в департамент образования для того, чтобы родителям выдали разрешение на зачисление в образовательное учреждение в более раннем или позднем возрасте», — рассказала начальник отдела общего образования департамента образования Анна Величенко.

Однако сотрудники ведомства не одобряют подобные случаи, и считают, что умения читать, считать и писать недостаточно. Ребенок должен быть психологически готов к школе.

«Когда к нам приходят родители и говорят: моему ребенку 5,5 лет, мы хотим, чтобы он пошел в школу, мы, конечно, стараемся проводить разъяснительную работу, настаиваем на проведении диагностики психологической готовности ребенка», — уточнила Величенко.

За последние годы, по словам сотрудников депобра, было несколько ситуаций, когда родители отдали ребенка в школу раньше положенного возраста, но проучившись пару месяцев, захотели забрать документы и отчислиться.

В 2023 году для будущих первоклассников в омских школах подготовили более 15 500 мест
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#Юлия Истомина#Школа#Первый класс#Школьники#Родители#Департамент образования#Общество#Новости#Омск
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