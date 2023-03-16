Не готовы психологически. Омичам не советуют отдавать детей в школу раньше 6,5 лет

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
16 марта стало известно, когда в Омске стартует прием заявлений от родителей будущих первоклассников на 2023-2024 учебный год. Как уточнили в департаменте образования, принимать заявления начнут 30 марта в 8.30 часов.
На брифинге, состоявшемся в стенах администрации, также затронули вопрос школьного возраста, когда детей уже можно отдавать в 1 класс.
«Законодательством, конечно, установлен школьный возраст. Начинается он с 6 лет и 6 месяцев, заканчивается 8 годами. Но родители могут решить, что ребенок раньше готов к школе. Тогда можно обратиться в департамент образования для того, чтобы родителям выдали разрешение на зачисление в образовательное учреждение в более раннем или позднем возрасте», — рассказала начальник отдела общего образования департамента образования Анна Величенко.
Однако сотрудники ведомства не одобряют подобные случаи, и считают, что умения читать, считать и писать недостаточно. Ребенок должен быть психологически готов к школе.
«Когда к нам приходят родители и говорят: моему ребенку 5,5 лет, мы хотим, чтобы он пошел в школу, мы, конечно, стараемся проводить разъяснительную работу, настаиваем на проведении диагностики психологической готовности ребенка», — уточнила Величенко.
За последние годы, по словам сотрудников депобра, было несколько ситуаций, когда родители отдали ребенка в школу раньше положенного возраста, но проучившись пару месяцев, захотели забрать документы и отчислиться.