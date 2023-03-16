Межуев: США могут остановить наступление ВСУ на Крым под угрозой «трампизма»

Межуев также отметил, что если Киев потерпит поражение, Москва сможет диктовать условия и выбрать наиболее подходящий вариант разрешения конфликта, но если ВСУ прорвутся к Крыму, то противостояние выйдет на глобальный уровень. Тем более, что Россия дала понять, что будет защищать полуостров с применением всех видов вооружения, подчеркнул эксперт.