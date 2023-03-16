Межуев: США могут остановить наступление ВСУ на Крым под угрозой «трампизма»

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Он отметил, что по словам некоторых источников, близких к администрации Байдена, США собираются дать возможность Вооруженным силам Украины (ВСУ) показать себя в апреле–мае этого года, пишет Pravda.Ru.
Межуев также отметил, что если Киев потерпит поражение, Москва сможет диктовать условия и выбрать наиболее подходящий вариант разрешения конфликта, но если ВСУ прорвутся к Крыму, то противостояние выйдет на глобальный уровень. Тем более, что Россия дала понять, что будет защищать полуостров с применением всех видов вооружения, подчеркнул эксперт.
Кроме того, он сообщил, что американцы недовольны конфликтом, поэтому большинство голосов на предстоящих президентских выборов может достаться Дональду Трампу.
«Угроза „трампизма“ должна стать настолько сильной, чтобы она заставила действующего президента США Джо Байдена надавить на Зеленского и отказаться от наступления», — резюмировал политолог.